Экономика и бизнес 31.07.2026 в 09:40

В Иркутской области построят крупнейшую в стране угольную ТЭЦ

Это первый такой объект в новейшей истории региона
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Текст: Иван Иванов
В Иркутской области построят крупнейшую в стране угольную ТЭЦ
Фото: архив «Номер один»

Группа Эн+ возводит в Усолье‑Сибирском тепловую электростанцию — это крупнейшая угольная генерация, которая строится сейчас в России. Ввод первой очереди (котлоагрегаты № 10 и 11) намечен на июнь 2028 года, второй (агрегат № 12) — на декабрь того же года. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

Общая мощность станции достигнет 690 мегаватт: под одной крышей разместят три энергоблока по 230 мегаватт. Стоимость проекта — 250 миллиардов рублей. ТЭЦ строят рядом с действующей ТЭЦ‑11, работающей с 1959 года. На участке площадью 52 гектара появятся главный корпус, три градирни (диаметром и высотой по 80 метров), дымовая труба, водоподготовительная установка и топливно‑транспортное хозяйство — в том числе новая железнодорожная ветка. Топливо будут поставлять из Тулунского района.

Всё оборудование — российского производства: котлы выпускают в Барнауле, электрофильтры (с эффективностью очистки 99,9 %) — в Ярославле. Сейчас на площадке трудятся около 500 человек и более 70 единиц техники. Выполнено примерно 40 % работ — в частности, в основание под котлоагрегат № 10 залили 1 780 кубометров бетона. Для главного корпуса монтируют 5 975 буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека — она хорошо подходит для обводнённых грунтов. Это первая крупная тепловая электростанция, которая будет построена в современной истории региона после окончания эпохи СССР.

Теги
Иркутская область ТЭЦ

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