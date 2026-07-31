Происшествия 31.07.2026 в 09:59

В Бурятии трех бойцов осудили на крупные сроки

Все они вовремя не вернулись в свои части
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии трех бойцов осудили на крупные сроки
Фото: архив «Номер один»
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд сообщил о вынесении приговоров в отношении трех военнослужащих, обвиняемых по ч. 5 ст. 337 УК РФ – «Неявка в срок на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации или военного положения».

Как рассказали в пресс-службе суда, один из бойцов получил 7 лет колонии общего режима. Он должен был явиться в часть на территории Луганской Народной Республики 30 августа 2024 года, но вместо этого остался жить в Бурятии. Его задержали только 15 апреля этого года.

Второй военный ушел в самоволку в июле 2023 года, а вернулся в часть только в феврале 2026-го. За столь длительное отсутствие ему дали 7,5 лет колонии общего режима.

Третий боец должен был вернуться из госпиталя в свою часть в августе 2025 года. Вместо этого он уехал в Улан-Удэ, где «проводил время по своему усмотрению». 18 декабря 2025 года его задержали военнослужащие военной комендатуры. Кроме самоволки мужчине инкриминировали еще одну статью – за пьяное вождение. По совокупности преступлений ему дали 5,5 лет колонии.

Теги
военные самоволка

Все новости

Жители Бурятии могут выиграть призы, сделав из старой макулатуры воздушного змея
31.07.2026 в 12:25
Страх уголовного дела обанкротил жительницу Улан-Удэ
31.07.2026 в 12:23
В Улан-Удэ мальчик сломал ключицу в детском саду
31.07.2026 в 12:11
В Улан-Удэ экипаж автобуса помог пассажирке с приступом эпилепсии
31.07.2026 в 11:29
В Улан-Удэ восстанавливают размытые проезды к Центральному кладбищу
31.07.2026 в 11:20
Пьяный спор в Бурятии закончился разбитой дверью в магазине
31.07.2026 в 11:07
В Улан-Удэ племянник угнал машину дяди и вернул ее утром
31.07.2026 в 10:36
В Бурятии медведь сломал изгородь в частном доме
31.07.2026 в 10:13
В Бурятии трех бойцов осудили на крупные сроки
31.07.2026 в 09:59
В Чите отменили QR‑коды на бензин
31.07.2026 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
В Бурятии медведь сломал изгородь в частном доме
Хищник разбушевался в поселке Толбазиха
31.07.2026 в 10:13
Улан-удэнцам чем-то не угодили вазоны с цветами
Их снесли возле площади Славы
31.07.2026 в 09:33
Мотоциклист в Бурятии столкнулся на трассе с грузовиком
Водителя доставили в больницу с травмами
31.07.2026 в 09:30
В Бурятии молодой водитель насмерть сбил пенсионера на электросамокате
Юноша убежал, бросив там машину
31.07.2026 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru