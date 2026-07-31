В Бурятии трех бойцов осудили на крупные сроки

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд сообщил о вынесении приговоров в отношении трех военнослужащих, обвиняемых по ч. 5 ст. 337 УК РФ – «Неявка в срок на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации или военного положения».Как рассказали в пресс-службе суда, один из бойцов получил 7 лет колонии общего режима. Он должен был явиться в часть на территории Луганской Народной Республики 30 августа 2024 года, но вместо этого остался жить в Бурятии. Его задержали только 15 апреля этого года.Второй военный ушел в самоволку в июле 2023 года, а вернулся в часть только в феврале 2026-го. За столь длительное отсутствие ему дали 7,5 лет колонии общего режима.Третий боец должен был вернуться из госпиталя в свою часть в августе 2025 года. Вместо этого он уехал в Улан-Удэ, где «проводил время по своему усмотрению». 18 декабря 2025 года его задержали военнослужащие военной комендатуры. Кроме самоволки мужчине инкриминировали еще одну статью – за пьяное вождение. По совокупности преступлений ему дали 5,5 лет колонии.