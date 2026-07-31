Общество 31.07.2026 в 09:52

В Бурятии напомнили про выплаты для охотников

За добытых хищников они могут получить от 4 до 8 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии напомнили про выплаты для охотников

В Бурятии продолжается программа по регулированию численности хищных животных. Она помогает обеспечить безопасность жителей, защитить сельхозживотных и сохранить экологический баланс в регионе, сообщили в Бурприроднадзоре.

За волка можно получить 8 000 рублей (выплата на всей территории республики). За медведя – 6 000 рублей (в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском и Северо‑Байкальском районах). За лисицу – 4 000 рублей (в 13 районах: Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский).

Чтобы получить выплату нужно подать в Бурприроднадзор заполненное заявление установленного образца, акт о добыче хищника, невыделанную шкуру волка или медведя, тушу или шкуру лисицы – её направят на обязательные лабораторные исследования в ветеринарное учреждение.

В ведомстве уточнили, что если предоставить шкуру невозможно, можно оформить акт об уничтожении, но обязательно с фото- или видеоматериалами.

Приём документов — до 1 декабря включительно.

Фото: Номер один

 

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