Мотоциклист в Бурятии столкнулся на трассе с грузовиком

Вчера днем в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщили в ГАИ республики, около часа дня в двух километрах от села Эрхирик, 48-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха Драгстар», следуя со стороны Улан-Удэ в сторону Эрхирика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мини-грузовиком «Исузу Эльф» под управлением мужчины 1994 г.р. Последний двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами различной тяжести был госпитализирован, добавили в МВД.

Фото: Номер один