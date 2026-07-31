Происшествия 31.07.2026 в 09:30

Мотоциклист в Бурятии столкнулся на трассе с грузовиком

Водителя доставили в больницу с травмами
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Текст: Елена Кокорина
Мотоциклист в Бурятии столкнулся на трассе с грузовиком

Вчера днем в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщили в ГАИ республики, около часа дня в двух километрах от села Эрхирик, 48-летний мужчина на мотоцикле  «Ямаха Драгстар», следуя со стороны Улан-Удэ в сторону Эрхирика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мини-грузовиком «Исузу Эльф» под управлением мужчины 1994 г.р. Последний двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами различной тяжести был госпитализирован, добавили в МВД.

Фото: Номер один

 

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