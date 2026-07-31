Улан-удэнцам чем-то не угодили вазоны с цветами

В Улан-Удэ рядом с площадью Славы вандалы перевернули подвесные вазоны с цветами. Из-за этого растения вывалились на землю.

Неприятную картину вчера утром обнаружили сотрудники МБУ «Городское зеленое строительство». Специалисты оперативно восстановили поврежденные вазоны и заново высадили цветы.

«Каждый вазон – это не просто элемент украшения. За ним стоит ежедневный труд садовников: выращивание цветов, посадка, полив и постоянный уход. Просим бережно относиться к тому, что создаётся для всех. Красивый и уютный город начинается с уважения к труду друг друга и к общественным пространствам», - прокомментировали на предприятии.