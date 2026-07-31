В центре Улан-Удэ открыли движение на перекрестке Ленина-Советская

В центре Улан-Удэ открыли движение на перекрёстке Ленина-Советская. Ремонт дороги завершили на два дня раньше запланированного срока. Минувшей ночью сотрудники Комбината по благоустройству нанесли разметку и открыли дорогу для транспорта.

Перед укладкой асфальта на перекрестке полностью обновили все инженерные коммуникации в рамках реконструкции пешеходной улицы Арбат: сети тепло-, водоснабжения, канализации и связи.

«Сейчас специалисты продолжают работу над обновлением ливневой канализации: монтируют лотки для приема воды. А также устанавливают бордюрный камень, укладывают тротуарную плитку», - отметили в администрации Улан-Удэ.