Общество 31.07.2026 в 09:49
В центре Улан-Удэ открыли движение на перекрестке Ленина-Советская
Ремонт дороги завершили на два дня раньше
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ открыли движение на перекрёстке Ленина-Советская. Ремонт дороги завершили на два дня раньше запланированного срока. Минувшей ночью сотрудники Комбината по благоустройству нанесли разметку и открыли дорогу для транспорта.
Перед укладкой асфальта на перекрестке полностью обновили все инженерные коммуникации в рамках реконструкции пешеходной улицы Арбат: сети тепло-, водоснабжения, канализации и связи.
«Сейчас специалисты продолжают работу над обновлением ливневой канализации: монтируют лотки для приема воды. А также устанавливают бордюрный камень, укладывают тротуарную плитку», - отметили в администрации Улан-Удэ.
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