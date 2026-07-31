В Чите отменили QR‑коды на бензин

Власти Забайкальского края официально объявили о нормализации ситуации с топливом. С 30 июля отменена запись по QR‑кодам на всех автозаправочных станциях региона.

Как сообщает ZAB.RU, теперь автомобилистов обслуживают в обычном режиме без предварительного резервирования объёмов. В МинЖКХ подчеркнули: текущий уровень запасов и ритмичность поставок позволяют вернуться к обычной работе.

Напомним, с конца июня в Забайкалье действовал режим повышенной готовности из‑за острого дефицита топлива. На АЗС вводили ограничения — не более 15–20 литров в одни руки, работала система предварительной записи через QR‑коды. Водители часами стояли в очередях, сельхозпроизводители не могли выйти в поле, в регионах фиксировали нехватку бензина и дизеля. Согласно официальным данным, за последнюю неделю в регион завезли более 1 000 тонн бензина и дизеля. Власти также заключили дополнительные контракты с крупными поставщиками, и в край поступают новые партии топлива.

Однако реальная потребность региона — около 88 тысяч тонн в месяц, что составляет более 20 тысяч тонн в неделю. Тысяча тонн за неделю — это в 20 раз меньше потребности. Региональные власти заявляют, что ситуация стабилизировалась, и приводят в пример QR‑коды — они больше не нужны. При этом на АЗС до сих пор действуют ограничения: в некоторых сетях сохраняются лимиты на отпуск топлива. Официально система предварительной записи отменена, но фактически многие заправки продолжают работать с ограничениями.