В Улан-Удэ племянник угнал машину дяди и вернул ее утром

В Улан-Удэ 16-летний племянник украл ключи и угнал автомобиль у своего дяди вместе с 17-летним другом. Их ночная прогулка по столице закончилась только в 9 утра, и они как ни в чем не бывало – вернули машину на место. Однако старший родственник заявил в полицию.

Как сообщили в МВД республики, накануне угона к потерпевшему в гости заглянул его 16-летний племянник, и, заметив на видном месте ключи от машины, украл их. Через некоторое время мужчина выглянул в окно и увидел, что его автомобиль отъезжает от дома, а внутри находятся родственник с другом. Мужчина попытался дозвониться до самих парней и его родителей, но на звонки никто не ответил, после чего он позвонил в полицию.

Не имея водительских прав, приятели всю ночь катались по улицам города. Утром вернули машину на место.

- В отдел полиции доставили обоих соучастников. Известно, что 16-летний угонщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное имущественное преступление. Автомобиль в исправном состоянии возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики, добавив, что за подобные ночные поездки законодательством предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Фото: нейросетка