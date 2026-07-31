Происшествия 31.07.2026 в 10:13

В Бурятии медведь сломал изгородь в частном доме

Хищник разбушевался в поселке Толбазиха
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Текст: Карина Перова
В Бурятии медведь сломал изгородь в частном доме
Фото: нейросеть

В Бурятии медведь снова вышел к людям. На этот раз хищник зашел на территорию частного дома в поселке Толбазиха Кабанского района.

Хозяин тайги сломал изгородь. Сообщение передали в Бурприроднадзор, отметили в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Жителей просят воздержаться от выхода в лес в данной местности.

Ранее медведь напал на собаку в Северо-Байкальском районе.

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