Инспекторов ГАИ из Бурятии наградят за спасение человека

Накануне стало известно, что гаишники в Бурятии умеют не только выписывать штрафы, но и спасть людей. Двое автоинспекторов ГАИ стали героями дня после спасения человека и их уже представили к награде.

- Днём 13 июля в селе Джида полицейские оформляли ДТП на улице Трактовая, когда к ним подбежал взволнованный мужчина: он сообщил, что его друг пострадал при попытке перейти через рельсы под поездом, который неожиданно начал движение. Автоинспекторы незамедлительно отправились к месту происшествия и оказали раненому первую помощь – наложили кровоостанавливающий жгут и вызвали скорую. После передачи пострадавшего медикам они вернулись к службе, - рассказали в полиции республики.

Известно, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил тяжёлые увечья, множественные ушибы и ссадины. Именно своевременные и грамотные действия сотрудников ГАИ спасли ему жизнь.

За проявленный профессионализм сотрудники полиции будут представлены к ведомственным наградам, отметили в региональном МВД.

Фото: МВД РБ