Общество 22.07.2026 в 09:22

В Забайкалье рухнула в цене аренда домов

Стоимость была завышена и сейчас рынок приводит стоимость в соответствии со спросом
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье рухнула в цене аренда домов
Фото: архив «Номер один»
За первое полугодие 2026 года аренда частных домов в Забайкальском крае подешевела на 18,6%. Как сообщают портал ZAB.RU, это стало следствием роста предложения на рынке: число доступных для аренды домов увеличилось на 56% с начала года и на 132% по сравнению с маем прошлого года. При этом спрос оказался ниже из‑за прохладной погоды. 

Однако падение цен оказалось неравномерным: с мая они снова пошли вверх из‑за начала тёплого сезона. А главное — Забайкалье всё равно остаётся в двадцатке самых дорогих регионов страны по аренде домов. Средняя стоимость найма частного дома в крае сейчас составляет 52 500 рублей в месяц — это 20‑й результат среди всех регионов России. Для сравнения: средняя цена по стране — 47 707 рублей. Забайкалье опережает общероссийский показатель почти на 5 тысяч рублей. При этом в 57 субъектах аренда за полгода подорожала, и только в 26 — снизилась.

Максимальное падение зафиксировано в Северной Осетии (–40%) и Саратовской области (–35,4%). А рекордный рост — в Смоленской (+59,8%) и Тульской (+57,7%) областях. 

Динамика цен на аренду домов в Забайкалье напоминает американские горки. В мае 2025 года аналитики «Мир квартир» фиксировали рост на 67,5% — один из самых высоких темпов в стране. Тогда средняя арендная ставка составляла 51 666 рублей. К октябрю 2025 года цены продолжили расти — ещё на 39,9% за год. И вот теперь — падение на 18,6% за первое полугодие 2026 года. При средней стоимости частного дома в Забайкалье и арендной плате около 43–52 тысяч рублей в месяц доходность инвестиций в такую недвижимость составляет около 9,6% годовых. Срок окупаемости — 10,4 года. Однако, предупреждают аналитики, эта модель не учитывает простои, затраты на обслуживание, налоги и другие расходы. В реальности доходность будет ниже.

Для сравнения: год назад доходность аренды квартир в Чите оценивалась всего в 7,1%, а срок окупаемости — 14 лет. Частные дома оказались более выгодным вложением. 

Рынок аренды частных домов в Забайкалье остаётся волатильным. Сезонное снижение сменилось ростом, и к концу лета цены могут вернуться к уровням прошлого года. При этом регион прочно закрепился в топ‑20 самых дорогих — и вряд ли покинет его в ближайшее время. Для арендаторов это означает, что доступное жильё в частном секторе остаётся дефицитом. Для владельцев — что их недвижимость продолжает приносить доход, который бьёт средние показатели по стране.
Теги
Забайкалье

Все новости

В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
22.07.2026 в 17:32
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
22.07.2026 в 16:09
В центре Улан-Удэ перекроют движение из-за ремонта ливневки
22.07.2026 в 16:00
Работа на совесть
22.07.2026 в 15:42
«Иркутск» прекратил свое существование
22.07.2026 в 15:32
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
22.07.2026 в 14:45
Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, рискнул ради третьей «сотки»
22.07.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
Под отключение попадают два микрорайона города
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
Мэр столицы ужесточил контроль за восстановлением благоустройства города
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
Под него уже выделили землю
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
Она находится на территории Республиканской больницы
22.07.2026 в 16:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru