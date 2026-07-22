Общество 22.07.2026 в 09:22
В Забайкалье рухнула в цене аренда домов
Стоимость была завышена и сейчас рынок приводит стоимость в соответствии со спросом
Текст: Иван Иванов
За первое полугодие 2026 года аренда частных домов в Забайкальском крае подешевела на 18,6%. Как сообщают портал ZAB.RU, это стало следствием роста предложения на рынке: число доступных для аренды домов увеличилось на 56% с начала года и на 132% по сравнению с маем прошлого года. При этом спрос оказался ниже из‑за прохладной погоды.
Однако падение цен оказалось неравномерным: с мая они снова пошли вверх из‑за начала тёплого сезона. А главное — Забайкалье всё равно остаётся в двадцатке самых дорогих регионов страны по аренде домов. Средняя стоимость найма частного дома в крае сейчас составляет 52 500 рублей в месяц — это 20‑й результат среди всех регионов России. Для сравнения: средняя цена по стране — 47 707 рублей. Забайкалье опережает общероссийский показатель почти на 5 тысяч рублей. При этом в 57 субъектах аренда за полгода подорожала, и только в 26 — снизилась.
Максимальное падение зафиксировано в Северной Осетии (–40%) и Саратовской области (–35,4%). А рекордный рост — в Смоленской (+59,8%) и Тульской (+57,7%) областях.
Динамика цен на аренду домов в Забайкалье напоминает американские горки. В мае 2025 года аналитики «Мир квартир» фиксировали рост на 67,5% — один из самых высоких темпов в стране. Тогда средняя арендная ставка составляла 51 666 рублей. К октябрю 2025 года цены продолжили расти — ещё на 39,9% за год. И вот теперь — падение на 18,6% за первое полугодие 2026 года. При средней стоимости частного дома в Забайкалье и арендной плате около 43–52 тысяч рублей в месяц доходность инвестиций в такую недвижимость составляет около 9,6% годовых. Срок окупаемости — 10,4 года. Однако, предупреждают аналитики, эта модель не учитывает простои, затраты на обслуживание, налоги и другие расходы. В реальности доходность будет ниже.
Для сравнения: год назад доходность аренды квартир в Чите оценивалась всего в 7,1%, а срок окупаемости — 14 лет. Частные дома оказались более выгодным вложением.
Рынок аренды частных домов в Забайкалье остаётся волатильным. Сезонное снижение сменилось ростом, и к концу лета цены могут вернуться к уровням прошлого года. При этом регион прочно закрепился в топ‑20 самых дорогих — и вряд ли покинет его в ближайшее время. Для арендаторов это означает, что доступное жильё в частном секторе остаётся дефицитом. Для владельцев — что их недвижимость продолжает приносить доход, который бьёт средние показатели по стране.
Однако падение цен оказалось неравномерным: с мая они снова пошли вверх из‑за начала тёплого сезона. А главное — Забайкалье всё равно остаётся в двадцатке самых дорогих регионов страны по аренде домов. Средняя стоимость найма частного дома в крае сейчас составляет 52 500 рублей в месяц — это 20‑й результат среди всех регионов России. Для сравнения: средняя цена по стране — 47 707 рублей. Забайкалье опережает общероссийский показатель почти на 5 тысяч рублей. При этом в 57 субъектах аренда за полгода подорожала, и только в 26 — снизилась.
Максимальное падение зафиксировано в Северной Осетии (–40%) и Саратовской области (–35,4%). А рекордный рост — в Смоленской (+59,8%) и Тульской (+57,7%) областях.
Динамика цен на аренду домов в Забайкалье напоминает американские горки. В мае 2025 года аналитики «Мир квартир» фиксировали рост на 67,5% — один из самых высоких темпов в стране. Тогда средняя арендная ставка составляла 51 666 рублей. К октябрю 2025 года цены продолжили расти — ещё на 39,9% за год. И вот теперь — падение на 18,6% за первое полугодие 2026 года. При средней стоимости частного дома в Забайкалье и арендной плате около 43–52 тысяч рублей в месяц доходность инвестиций в такую недвижимость составляет около 9,6% годовых. Срок окупаемости — 10,4 года. Однако, предупреждают аналитики, эта модель не учитывает простои, затраты на обслуживание, налоги и другие расходы. В реальности доходность будет ниже.
Для сравнения: год назад доходность аренды квартир в Чите оценивалась всего в 7,1%, а срок окупаемости — 14 лет. Частные дома оказались более выгодным вложением.
Рынок аренды частных домов в Забайкалье остаётся волатильным. Сезонное снижение сменилось ростом, и к концу лета цены могут вернуться к уровням прошлого года. При этом регион прочно закрепился в топ‑20 самых дорогих — и вряд ли покинет его в ближайшее время. Для арендаторов это означает, что доступное жильё в частном секторе остаётся дефицитом. Для владельцев — что их недвижимость продолжает приносить доход, который бьёт средние показатели по стране.
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