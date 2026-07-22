Тайга не прощает беспечности

Лес вспыхивает не из-за жары и не из-за засухи: в девяти из десяти случаев виной всему - человек… С начала пожароопасного сезона на территории нашей республики зафиксировано уже около сотни очагов возгорания. За каждым - гектары тайги, годы и десятилетия, которые природа растила дерево за деревом, и тяжелый труд тех, кто бросается останавливать огонь: пожарных, добровольцев, лесников.Особый противопожарный режим охватил более 50 регионов страны. Бурятия не исключение: под строгим контролем сейчас находятся все лесничества.Есть и светлая сторона.- Весной площадь, пройденная огнем, была в три раза меньше по сравнению с прошлым годом, - говорят в Минприроды Бурятии.Впрочем, снижение показателей не повод для самоуспокоения. Все это - итог слаженной работы: усилий лесопожарных служб, авиационного патрулирования, своевременного выявления очагов.Перечеркнуть же его может всего одна непотушенная спичка.Причина большинства пожаров банальна. Брошенный окурок. Стеклянная бутылка, забытая на солнце (она работает как линза). Костер, разведенный «на минутку» под кроной дерева. Весенняя уборка участка, когда люди сжигают сухую траву и мусор, не думая, что порыв ветра разнесет искры на десятки метров.Скрытая опасность - вещи, которые вроде бы не выглядят как источник огня: промасленная ветошь, автомобильные покрышки и некоторые виды пластика тоже провоцируют возгорание.Пожарная безопасность в лесу - это не только про костры, это про внимательность к любому потенциальному источнику огня.В пожароопасный сезон нельзя:• разводить костры, особенно в необорудованных местах, на сухой траве, под кронами деревьев или рядом с валежником;• сжигать мусор и сухую траву, даже на собственном участке, рядом с лесом;• бросать на землю непотушенные спички и окурки;• использовать пиротехнику в лесу и вблизи него;• оставлять после себя мусор, способный стать источником возгорания.Если вы заметили дым, запах гари или отсветы пламени, не пытайтесь тушить огонь самостоятельно. Лесной пожар распространяется стремительно и способен в считаные минуты отрезать пути к отступлению. Единственно верное действие - немедленно позвонить на горячую линию лесной охраны: 8 (3012) 20-44-44.Чем точнее информация, тем быстрее реакция. Сообщите свое местоположение, ближайшие ориентиры - населенный пункт, дорогу, водоем, примерную площадь и направление распространения огня, а также его характер: низовой или верховой, стелется дым или поднимается столбом. Каждая минута промедления измеряется в гектарах.За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены реальные штрафы:• для граждан - от 40 000 до 50 000 рублей;• для должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;• для юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.Действует и обратная мера: за достоверную информацию о поджигателях выплачивается вознаграждение в 10 000 рублей. Это не просто акция, это работающий инструмент, который помогает установить виновных и остановить их прежде, чем они нанесут новый ущерб.В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия подчеркивают, что, несмотря на слаженную работу лесопожарных служб, главным фактором риска по-прежнему остается человеческая неосторожность. Именно поэтому специалисты ведомства регулярно выходят на встречи с жителями, дачными и садовыми товариществами - не для галочки, а потому что личная ответственность каждого человека здесь решает больше, чем любая техника.Сохранение лесного фонда - часть национального проекта «Экологическое благополучие». Благодаря ему в регионы поступают новые пожарные автоцистерны и вездеходы, обновляется оборудование для мониторинга и связи, растет число часов авиационного патрулирования. В Бурятии действуют лесные питомники, где выращивают саженцы хвойных пород, адаптированные к суровому климату Забайкалья: семенной материал заготавливают в лучших насаждениях республики, чтобы новый лес прижился и выстоял.Эти усилия дают измеримый результат. В России с 2021 года площадь высаженного леса стабильно превышает площадь, утраченную из-за пожаров и вырубок. Но восстановление - процесс, который измеряется годами, а не сезонами. Именно поэтому профилактика остается дешевле и надежнее любого тушения.Защита леса - не задача одних лишь пожарных расчетов. Она начинается с простого решения не бросить окурок, не развести костер в неположенном месте и вовремя набрать номер горячей линии. От того, насколько ответственно мы относимся к огню сегодня, зависит, что увидят в наших лесах следующие поколения.