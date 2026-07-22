Общество 22.07.2026 в 12:48

К поселку Бурятии вышла медведица с медвежатами

Местных жителей призвали к осторожности
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Текст: Елена Кокорина
К поселку Бурятии вышла медведица с медвежатами

В связи с участившимися случаями выхода медведей, жителям Бурятии напомнили правила безопасности в дикой природе. Об очередном появлении косолапых сообщили жители поселка Аршан. Вблизи населенного пункта они заметили медведицу с двумя медвежатами. Наблюдения велись как на подъезде к поселку, так и по дороге в село Тагархай.

В Тункинском нацпарке предупредили, что категорически запрещено подкармливать медведей из окна машины, так как прикормленный медведь становится опасным для жизни людей и обречен на гибель.

- Если увидели медвежат спокойно, без резких движений и криков уходите в противоположную сторону. Не пытайтесь приблизиться или сфотографировать. Встреча с медведицей и ее детенышами опасна. Материнский инстинкт заставляет ее защищать своих малышей, и она может атаковать любого. Никогда не оставляйте мусор и остатки еды на тропах и обочинах. Запах пищи привлекает диких животных к местам обитания людей, что может привести к трагическим последствиям. Уносите весь свой мусор с собой, - отметили в нацпарке.

Также, избегайте одиночных походов, а при путешествии в компании не отделяйтесь от группы. Передвигайтесь по открытым местам, где медведя можно увидеть заблаговременно.

Напомним, что следы медведя недавно обнаружили и вблизи Верхней Берёзовки в Улан-Удэ. 

Фото: Тункинский нацпарк

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