К поселку Бурятии вышла медведица с медвежатами

В связи с участившимися случаями выхода медведей, жителям Бурятии напомнили правила безопасности в дикой природе. Об очередном появлении косолапых сообщили жители поселка Аршан. Вблизи населенного пункта они заметили медведицу с двумя медвежатами. Наблюдения велись как на подъезде к поселку, так и по дороге в село Тагархай.

В Тункинском нацпарке предупредили, что категорически запрещено подкармливать медведей из окна машины, так как прикормленный медведь становится опасным для жизни людей и обречен на гибель.

- Если увидели медвежат спокойно, без резких движений и криков уходите в противоположную сторону. Не пытайтесь приблизиться или сфотографировать. Встреча с медведицей и ее детенышами опасна. Материнский инстинкт заставляет ее защищать своих малышей, и она может атаковать любого. Никогда не оставляйте мусор и остатки еды на тропах и обочинах. Запах пищи привлекает диких животных к местам обитания людей, что может привести к трагическим последствиям. Уносите весь свой мусор с собой, - отметили в нацпарке.

Также, избегайте одиночных походов, а при путешествии в компании не отделяйтесь от группы. Передвигайтесь по открытым местам, где медведя можно увидеть заблаговременно.

Напомним, что следы медведя недавно обнаружили и вблизи Верхней Берёзовки в Улан-Удэ.

Фото: Тункинский нацпарк