Общество 22.07.2026 в 13:45

Аэропорт «Байкал» празднует вековой юбилей

Со дня первого рейса прошло 100 лет
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Текст: Елена Кокорина
Аэропорт «Байкал» празднует вековой юбилей

Сегодня, 22 июля 2026 года, международный аэропорт «Байкал» и гражданская авиация Бурятии отмечают 10-летие со дня первого рейса.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ровно сто лет назад, 22 июля 1926 года, лётчик В. Галышев на шестиместном самолёте «Моссовет» выполнил первый полёт по маршруту Верхнеудинск (Улан‑Удэ) - Урга (Улан‑Батор). Этот рейс стал днем рождения гражданской авиации республики и открыл первую международную авиалинию региона, которая связала республику с Монголией и заложила основу для дальнейшего развития воздушных сообщений.

За эти 100 лет аэропорт «Байкал» прошёл путь от небольшой взлётно‑посадочной площадки до современного международного авиаузла. Сегодня он обеспечивает регулярное сообщение более чем с 20 городами России, а также выполняет международные рейсы.

- Авиация соединяет города и сёла, помогает при ЧС, поддерживает экономику и туризм края. Благодаря самоотверженному труду пилотов, диспетчеров, техников, инженеров и наземных служб Бурятия уверенно смотрит в будущее. Пожелаем нашей воздушной гавани дальнейшего роста, стабильности и процветания, - подчеркнул гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, выразив благодарность ветеранам отрасли, а также всем сотрудникам и партнёрам, которые продолжают развивать и укреплять авиацию республики.

Фото:  Номер один

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