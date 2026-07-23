Что происходит с авторынком на Приречной?

Авторынок на улице Приречной в Улан Удэ сегодня производит удручающее впечатление: ряды старых Toyota и Nissan, мало покупателей, заметно сократившееся количество машин. По словам местных дилеров, за последние два года число выставленных на продажу автомобилей уменьшилось вдвое. Рынок, некогда оживленный, сейчас будто замер, и причины этого лежат в общероссийских трендах. В ситуации разбирался «Номер один».Сегодняшняя ситуация на авторынках Улан-Удэ - отражение общероссийской картины. По данным президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, основная причина двукратного сокращения российского авторынка с 2012 года - резкий рост цен на фоне уменьшившегося потока новых машин в страну. Если в 2012 году средняя цена нового автомобиля составляла 800 тыс. рублей, то к первому полугодию 2026 года она достигла 3,3 млн рублей - рост более чем в четыре раза. Параллельно сократился и объем рынка: с почти 3 млн автомобилей в год до примерно 1,5 млн.Этот тренд напрямую влияет на местные рынки. В условиях, когда новый автомобиль становится для многих недоступной роскошью, покупатели либо откладывают покупку, либо обращаются к вторичному рынку. Однако и здесь не все гладко: стоимость подержанных машин тоже растет, а ассортимент сокращается.Например, на авторынке в Улан-Удэ на ул. Приречной сегодня преобладают автомобили возрастом 20 - 30 лет, в основном Toyota, Honda и Nissan бюджетного сегмента. Средняя стоимость таких машин держится на уровне 450 - 550 тыс. рублей. На эти три марки приходится почти 90% ассортимента - цифра, которая красноречиво говорит и о сложившихся предпочтениях покупателей, и о том, сколько откровенно старых машин еще в ходу. Но даже при относительно невысоких ценах спрос остается слабым. Местные продавцы отмечают не только отток продавцов на другие рынки, но и серьезное влияние цифровизации: значительная часть сделок теперь проходит через интернет-площадки, минуя традиционные рынки. Для офлайн рынков вроде Приречной это означает потерю доли клиентов и снижение оборотов.- Два года назад рынок получил мощный отток продавцов: устав от постоянного роста цен на услуги рынка на Приречной, они перешли на новые улан-удэнские авторынки, а продажи в интернете нанесли еще один серьезный удар, - признается один из местных дилеров.Еще один фактор, который может окончательно изменить судьбу авторынка на Приречной, - строительство третьего моста через реку Уду. Этот инфраструктурный проект сейчас временно заморожен из-за нехватки средств, но со временем мост построят. Он должен соединить Октябрьский и Железнодорожный районы и существенно разгрузить центр Улан-Удэ от пробок. В связи со строительством активно обсуждаются планы по переносу авторынка. Территория на Приречной попадает в зону градостроительных изменений: на прилегающих землях планируется развитие транспортной инфраструктуры, а также возведение новых объектов. Для владельцев рынка и покупателей это означает очередную перестройку: придется адаптироваться к новым условиям, искать альтернативные площадки и привыкать к изменившейся логистике. Однако для Улан-Удэ в целом перенос рынка может стать шагом к улучшению транспортной ситуации и благоустройству территории, тем более что сама площадка на Приречной, если признать честно, спланирована крайне неудачно.Стоит отметить и ситуацию с электромобилями и гибридами. В первую неделю топливного кризиса в Улан-Удэ спрос на такие машины действительно подскочил, но затем быстро сошел на нет. Сейчас машин с электротягой на рынке практически нет, хотя, как говорят продавцы, их могут поставить под заказ. Проблема в том, что основная часть электромобилей и гибридов в Улан-Удэ поставляется уже с пробегом по Японии, и за несколько лет интенсивной эксплуатации в суровых сибирских условиях батарея часто приходит в негодность. Ее замена обходится примерно в 250 000 рублей, при том, что сам подержанный автомобиль можно купить в районе 500 000 рублей.По словам Александра, одного из дилеров авторынка на Приречной, сегодня гораздо проще заказать в Японии на аукционе малолитражный городской автомобиль: он обойдется примерно в 500 000 - 600 000 рублей, что на 100 000 дороже средней цены того, что сейчас продается на Приречной, зато уже через пару-тройку месяцев покупатель получит машину без пробега по России. Пусть двигатель у нее будет не самым мощным - в пределах 1,0 - 1,3 литра, зато это компактный городской автомобиль, который прослужит как минимум десять лет без ремонта. К тому же запчасти на японские автомобили всегда в наличии и стоят дешевле.Александр отмечает, что спрос в Улан-Удэ значительно вырос именно на такой класс автомобилей, который не подпадает под утилизационный сбор, а пошлины на него достаточно низкие. По его словам, привлекательные цены связаны с тем, что курс евро находится на рекордно низком уровне, а именно он формирует основную часть пошлины и затрат. Кроме того, долларовые цены и в иенах тоже низкие из-за переизбытка японских б/у автомобилей на мировом рынке. При этом китайские поставщики активно осваивают российский рынок подержанных автомобилей и предлагают качественные машины с левым рулем, в том числе японские, американские, немецкие бренды, включая люксовые варианты.- В общем, сейчас достаточно много вариантов на любой кошелек. Топливный кризис на самом деле не слишком отразился на спросе: шесть-семь литров расхода городского компактного автомобиля на сотню по городу - по деньгам это совсем немного. И даже в условиях проблем с топливом такие авто востребованы, - говорит Александр.При этом рынок продаж подержанных автомобилей достаточно инерционен. Чтобы переход на электромобили и гибриды действительно состоялся, необходима масштабная поддержка со стороны государства: массовое строительство за счет бюджета сети зарядных станций, как это реализовано в Китае, Японии и других странах, а также льготы на приобретение машин экологического класса и системный разворот в сторону экологически чистого транспорта. Только при таких условиях население начнет активно покупать электрокары, тем более что такие машины, по сути, почти не ломаются и при должной инфраструктуре могли бы найти отклик у покупателей. Однако, по мнению ряда участников рынка, серьезным препятствием для таких перемен остается влияние нефтяного лобби: пока во всем мире двигатели внутреннего сгорания постепенно уступают позиции электромобилям, в России этот процесс идет значительно медленнее, хотя эксперты напрямую связывают его с вопросами транспортной независимости страны.Еще один важный фактор, сдерживающий развитие сегмента электромобилей в Бурятии, - суровый климат. В наших условиях батареи пока не выдерживают длительных циклов зарядки и довольно быстро теряют заряд, из-за чего приходится чаще подзаряжаться. Однако в ближайшие год-два китайские производители обещают существенно повысить ресурс аккумуляторов - до более чем 700 километров пробега, а также обеспечить их устойчивость к резким температурным колебаниям.Но ключевым моментом, который способен вызвать настоящий переворот на авторынке Улан-Удэ, остается стоимость замены батареи. Лишь когда цена снизится с сегодняшних 250 000 рублей до нескольких десятков тысяч, электромобили станут по-настоящему доступными. Тогда исчезнет необходимость учиться рассчитывать запас хода, переживать о поиске заправок и заливать полный бак ради ощущения безопасности - достаточно будет просто подключиться к розетке.Пока авторынок Улан-Удэ явно отстает от современных тенденций. Но, судя по всему, это лишь вопрос времени.