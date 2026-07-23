Общество 23.07.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 23 июля
девятый лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния»; для приумножения детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, заниматься куплей и продажей, государственными делами, совершать различные умиротворяющие и «жесткие» действия, отправляться в путь (кроме направления на юг).
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; полагаться на подчиненных, заводить дружбу, жениться, проводить похоронные обряды или праздники, совершать подношения для умершего.
Стрижка волос: к незначительным болезням.
Дорога: Благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; полагаться на подчиненных, заводить дружбу, жениться, проводить похоронные обряды или праздники, совершать подношения для умершего.
Стрижка волос: к незначительным болезням.
Дорога: Благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
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