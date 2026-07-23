Зурхай на четверг, 23 июля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния»; для приумножения детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, заниматься куплей и продажей, государственными делами, совершать различные умиротворяющие и «жесткие» действия, отправляться в путь (кроме направления на юг).Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; полагаться на подчиненных, заводить дружбу, жениться, проводить похоронные обряды или праздники, совершать подношения для умершего.Стрижка волос: к незначительным болезням.Дорога: Благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).Фото: Номер один