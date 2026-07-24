Монгольская промышленность рекордно растет в 2026 году

По предварительным итогам, в первой половине 2026 года общий объём производства промышленного сектора Монголии достиг 35,3 триллиона тугриков. Это на 55,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как сообщает портал Монцамэ, основное влияние на такой рост оказали увеличение объёма производства горнодобывающего сектора на 12 триллионов тугриков или на 68,2%, а также рост производства перерабатывающей промышленности на 539,8 миллиарда тугриков или на 15,4%.При этом в горнодобывающем секторе больше всего выросли добыча руды (+92,3%) и угля (+46,5%).Подобные темпы роста стали результатами благоприятной конъюнктуры и масштабного притока иностранных инвестиций в экономику из-за политики открытых дверей для крупного международного капитала.