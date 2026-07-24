Общество 24.07.2026 в 14:14

Жительница Бурятии украла у подруги больше 100 тысяч

Зная пароль, она перевела деньги и потратила на личные нужды
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии украла у подруги больше 100 тысяч

Жительница Прибайкальского района Бурятии украла более 114 тысяч рублей у своей подруги, зная пароль от её банковского приложения. Деньги со счета 42-летней сельчанки ушли за два подхода: в один день приятельница перевела 47 тысяч рублей, а в другой – оставшиеся 67.

Как рассказали в полиции республики, злоумышленница знала пароль от банковского приложения потерпевшей, поскольку женщины поддерживали доверительные отношения. Похитив деньги, она перевела их на счета своих знакомых, а затем потратила на личные нужды.

- Как выяснилось, почти год назад фигурантка брала у потерпевшей взаймы 300 тысяч рублей, которые до сих пор не вернула. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один

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