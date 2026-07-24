Экономика и бизнес 24.07.2026 в 14:19

Банк «Дом.РФ» готов работать с новым застройщиком «Мегаполиса» в Улан-Удэ

Но для получения денег компании придется выполнить ряд условий
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Текст: Андрей Константинов
Банк «Дом.РФ» готов работать с новым застройщиком «Мегаполиса» в Улан-Удэ
Фото: Минстрой Бурятии
Специализированный застройщик ГК «Байкал» урегулировала первые задачи, необходимые для решения вопроса по финансированию достройки жилого комплекса «Мегаполис» в Улан-Удэ. Об этом сообщил руководитель компании Александр Пнев, информацию подтвердили в Минстрое Бурятии.

«Чтобы достроить дома, нужно выполнить несколько важных, предусмотренных законом условий. Наша компания взяла на себя такие обязательства, и на сегодня у нас уже есть первые успехи. Компания, наконец, получила одобрение кредитного комитета банка «Дом.РФ» для достройки проблемных домов ЖК «Мегаполис». Это значит, что банк готов предоставить полную сумму на завершение строительства при выполнении ряда юридических условий. Безусловно, это процесс не быстрый, речь идет о миллиардных суммах, сроках, требованиях, которые обязаны по закону соблюсти все стороны для защиты интересов дольщиков. Для этого мы должны выполнить ряд требований банка, заключить межкредиторские соглашения и другие обязательства. Над задачей мы с банком и с правительством Бурятии работаем ежедневно», - рассказал директор ГК «Байкал» Александр Пнев.

В свою очередь в Минстрое заверили, что «вопрос по решению проблемной стройки ЖК «Мегаполис» находится на постоянном контроле».

Напомним, первоначально ЖК «Мегаполис» начали возводить структуры известного бизнесмена Владимира Хусаева. Однако после сдачи одного дома стройка фактически встала, в результате сотни дольщиков не получили свое жилье в срок. Сейчас целому ряду компаний г-на Хусаева грозит банкротство, а сам предприниматель стал фигурантом уголовного дела.

Для достройки объекта властям Бурятии пришлось искать новую компанию. Завершить строительство вызвался бизнесмен Александр Пнев – сын бывшего главы Кабанского района.
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