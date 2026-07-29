Общество 29.07.2026 в 11:47
Прокуратура Бурятии хоронит дорожную фирму
Компанию обязали вернуть почти миллиард рублей
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск республиканской прокуратуры к компании «Доринвест» и Управлению региональных автомобильных дорог РБ (Бурятрегионавтодор). Речь шла о признании недействительным контракта на ремонт участка автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита и взыскании с «Доринвеста» 838 миллионов рублей. Суд требования надзорщиков удовлетворил, что грозит дорожной фирме полным крахом.
«Доринвест» - известная компания в сфере дорожного строительства Бурятии. Её учредили еще в 2012 году. За последние 10 лет фирма выиграла более 40 торгов на ремонт дорог в Улан-Удэ и районах республики. Самым крупным из них стал контракт на ремонт 20-километрового участка автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Заиграевском районе стоимостью почти 1,2 миллиарда рублей. Его компания заключила с «Бурятрегионавтодором» в конце 2024 года. На выполнение всех работ на участке отводилось три года.
Однако в начале 2025 года грянул грандиозный скандал - правоохранители арестовали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина и министра транспорта Александра Гоге. Как выяснили силовики, «Доринвест» выиграл миллиардный контракт не просто так, а при непосредственных лоббистских усилиях высокопоставленных чиновников. Соснину и Гоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Третьим фигурантом уголовного дела стал директор и владелец «Доринвеста» Эдгар Закарян.
Весной этого года всей троице вынесли приговор. Соснин и Гоге отправились за решетку, а Закарян отделался «условкой», так как активно способствовал расследованию преступления и признал свою вину. Место директора компании ему пришлось покинуть.
Но несмотря на уголовку, «Доринвест» работы по контракту не прекратил. Более того, расторжения контракта не требовал и заказчик – Бурятрегионавтодор. Все это время ремонт участка исправно продолжался, а фирма осваивала бюджетные деньги. Согласно данным с сайта госзакупок, на данный момент компания выполнила работы на 853 миллиона, при этом фактически ей оплатили 914 миллионов рублей.
Тем временем в прокуратуре Бурятии решили: раз торги прошли с нарушениями, то и их, и сам контракт с «Доринвестом» следует признать недействительными. Соответствующий иск в октябре прошлого года был подан в Арбитражный суд. Заодно надзорщики просили взыскать с «Доринвеста» 434 миллиона рублей, которые им на тот момент перечислили в рамках исполнения контракта. Затем заявленные требования увеличились до 838 миллионов.
Более того, в ходе рассмотрения дела прокурор едва не обанкротил компанию. Он заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложении ареста на транспорт фирмы и деньги на ее расчетных счетах. Суд эти требования удовлетворил. В результате «Доринвест» не смог расплачиваться с контрагентами, платить зарплаты сотрудникам и налоги в бюджет. Из-за этого налоговая служба подала заявление о признании компании несостоятельной.
Лишь в начале июля «Доринвесту» удалось добиться отмены ареста расчетных счетов. Долг перед налоговой в размере почти 50 миллионов рублей был погашен, а дело о банкротстве прекращено.
Но это решение оказалось лишь небольшой передышкой. 27 июля Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Конкурс и заключенный контракт Фемида признала недействительными и постановила взыскать с «Доринвеста» в пользу Бурятрегионавтодора 838 миллионов рублей. По сути, это почти все деньги, полученные компанией за ремонт дороги.
Если данное решение устоит в вышестоящих инстанциях, «Доринвест» будет должен заплатить огромную сумму. Погасить такой долг компания едва ли сможет и скорей всего отправится на банкротство.
Отметим, что аналогичный прецедент в Бурятии уже есть. Речь идет о компании «Байкалсити» известного строителя Владимира Хусаева. С ней произошла почти такая же история.
В 2022 году «Байкалсити» признали победителем торгов на строительство детского сада на Шишковке в Улан-Удэ. Сумма контракта составляла 360 миллионов рублей. Фирме перечислили аванс в размере 180 миллионов, и она приступила к работе.
Однако в прокуратуре узнали, что для участия в торгах компания Владимира Хусаева предоставила недостоверные документы, касающиеся ее строительного опыта. Если бы не этот обман, то победителем торгов признали бы другую организацию.
Вскрыв данный нелицеприятный факт, прокуратура подала иск о признании результатов торгов и заключенного контракта недействительными, а также потребовала взыскать с компании Хусаева полученный аванс в размере 180 миллионов рублей. И хотя детский сад уже был построен, суд требования надзорщиков полностью удовлетворил.
«Доринвест» - известная компания в сфере дорожного строительства Бурятии. Её учредили еще в 2012 году. За последние 10 лет фирма выиграла более 40 торгов на ремонт дорог в Улан-Удэ и районах республики. Самым крупным из них стал контракт на ремонт 20-километрового участка автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Заиграевском районе стоимостью почти 1,2 миллиарда рублей. Его компания заключила с «Бурятрегионавтодором» в конце 2024 года. На выполнение всех работ на участке отводилось три года.
Однако в начале 2025 года грянул грандиозный скандал - правоохранители арестовали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина и министра транспорта Александра Гоге. Как выяснили силовики, «Доринвест» выиграл миллиардный контракт не просто так, а при непосредственных лоббистских усилиях высокопоставленных чиновников. Соснину и Гоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Третьим фигурантом уголовного дела стал директор и владелец «Доринвеста» Эдгар Закарян.
Весной этого года всей троице вынесли приговор. Соснин и Гоге отправились за решетку, а Закарян отделался «условкой», так как активно способствовал расследованию преступления и признал свою вину. Место директора компании ему пришлось покинуть.
Но несмотря на уголовку, «Доринвест» работы по контракту не прекратил. Более того, расторжения контракта не требовал и заказчик – Бурятрегионавтодор. Все это время ремонт участка исправно продолжался, а фирма осваивала бюджетные деньги. Согласно данным с сайта госзакупок, на данный момент компания выполнила работы на 853 миллиона, при этом фактически ей оплатили 914 миллионов рублей.
Тем временем в прокуратуре Бурятии решили: раз торги прошли с нарушениями, то и их, и сам контракт с «Доринвестом» следует признать недействительными. Соответствующий иск в октябре прошлого года был подан в Арбитражный суд. Заодно надзорщики просили взыскать с «Доринвеста» 434 миллиона рублей, которые им на тот момент перечислили в рамках исполнения контракта. Затем заявленные требования увеличились до 838 миллионов.
Более того, в ходе рассмотрения дела прокурор едва не обанкротил компанию. Он заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложении ареста на транспорт фирмы и деньги на ее расчетных счетах. Суд эти требования удовлетворил. В результате «Доринвест» не смог расплачиваться с контрагентами, платить зарплаты сотрудникам и налоги в бюджет. Из-за этого налоговая служба подала заявление о признании компании несостоятельной.
Лишь в начале июля «Доринвесту» удалось добиться отмены ареста расчетных счетов. Долг перед налоговой в размере почти 50 миллионов рублей был погашен, а дело о банкротстве прекращено.
Но это решение оказалось лишь небольшой передышкой. 27 июля Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Конкурс и заключенный контракт Фемида признала недействительными и постановила взыскать с «Доринвеста» в пользу Бурятрегионавтодора 838 миллионов рублей. По сути, это почти все деньги, полученные компанией за ремонт дороги.
Если данное решение устоит в вышестоящих инстанциях, «Доринвест» будет должен заплатить огромную сумму. Погасить такой долг компания едва ли сможет и скорей всего отправится на банкротство.
Отметим, что аналогичный прецедент в Бурятии уже есть. Речь идет о компании «Байкалсити» известного строителя Владимира Хусаева. С ней произошла почти такая же история.
В 2022 году «Байкалсити» признали победителем торгов на строительство детского сада на Шишковке в Улан-Удэ. Сумма контракта составляла 360 миллионов рублей. Фирме перечислили аванс в размере 180 миллионов, и она приступила к работе.
Однако в прокуратуре узнали, что для участия в торгах компания Владимира Хусаева предоставила недостоверные документы, касающиеся ее строительного опыта. Если бы не этот обман, то победителем торгов признали бы другую организацию.
Вскрыв данный нелицеприятный факт, прокуратура подала иск о признании результатов торгов и заключенного контракта недействительными, а также потребовала взыскать с компании Хусаева полученный аванс в размере 180 миллионов рублей. И хотя детский сад уже был построен, суд требования надзорщиков полностью удовлетворил.
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