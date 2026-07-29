Общество 29.07.2026 в 12:15

Ольхон разблокировали для движения

Полиция задержала участников акции по блокировке по ровной переправы из-за отмены льготной очереди
A- A+
Текст: Иван Иванов
Ольхон разблокировали для движения
Движение автотранспорта на паромной переправе «МРС — остров Ольхон — МРС» вчера было восстановлено. Накануне жители Ольхона возмутились тем, что им отменили отдельную приоритетную очередь для выезда с острова: ранее она функционировала, и особых проблем не возникало.

Отмена выделения отдельной очереди спровоцировала конфликт на переправе, в результате которого движение транспорта оказалось заблокировано. Сотрудники полиции задержали участников конфликта, перекрывших движение на обеих сторонах пролива, и доставили нарушителей в отдел.

Как сообщает портал «Ирк.ru», в отношении предполагаемого организатора акции составлен административный протокол за блокировку транспортных коммуникаций, ещё 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Полиция продолжает проверку. С 23 июля 2026 года на переправе работают все три судна — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота», они курсируют по расписанию, перевозка транспорта и пассажиров осуществляется бесплатно.

На переправе дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии, при этом ожидание проезда может занимать несколько часов. Региональная власть после случившегося начинает обсуждать вопрос о возобновлении приоритетного проезда для жителей Ольхона.

Фото: Номер один

Все новости

Житель Улан-Удэ схлопотал уголовку за езду на велосипеде
29.07.2026 в 17:57
Монголия с ее астрономическими темпами роста экономики может разбогатеть за считанные годы
29.07.2026 в 17:35
В Бурятии в реке обнаружили труп мужчины с татуировкой на латинском языке
29.07.2026 в 17:24
В Улан-Удэ акушеры-гинекологи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
29.07.2026 в 17:17
Кража в пункте выдачи закончилась для улан-удэнца шопингом и уголовкой
29.07.2026 в 17:08
Бурятия будет сотрудничать с Всероссийской федерацией волейбола
29.07.2026 в 16:38
«Селенгинский ЦКК» победил в «муравьиной» битве
29.07.2026 в 16:31
Из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском госпитализировали пятерых детей
29.07.2026 в 16:26
В Улан-Удэ на три дня зарядят дожди
29.07.2026 в 16:20
Монголия начала строить гигантские хранилища топлива
29.07.2026 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Монголия с ее астрономическими темпами роста экономики может разбогатеть за считанные годы
В 2026 году страна нарастила экспорт на 57%
29.07.2026 в 17:35
В Улан-Удэ акушеры-гинекологи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
Операцию провели в Республиканском перинатальном центре
29.07.2026 в 17:17
Кража в пункте выдачи закончилась для улан-удэнца шопингом и уголовкой
С чужой карты он спустил 20 тысяч рублей
29.07.2026 в 17:08
В Улан-Удэ на три дня зарядят дожди
Теплая погода при этом сохранится
29.07.2026 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru