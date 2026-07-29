Общество 29.07.2026 в 12:15
Ольхон разблокировали для движения
Полиция задержала участников акции по блокировке по ровной переправы из-за отмены льготной очереди
Текст: Иван Иванов
Движение автотранспорта на паромной переправе «МРС — остров Ольхон — МРС» вчера было восстановлено. Накануне жители Ольхона возмутились тем, что им отменили отдельную приоритетную очередь для выезда с острова: ранее она функционировала, и особых проблем не возникало.
Отмена выделения отдельной очереди спровоцировала конфликт на переправе, в результате которого движение транспорта оказалось заблокировано. Сотрудники полиции задержали участников конфликта, перекрывших движение на обеих сторонах пролива, и доставили нарушителей в отдел.
Как сообщает портал «Ирк.ru», в отношении предполагаемого организатора акции составлен административный протокол за блокировку транспортных коммуникаций, ещё 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Полиция продолжает проверку. С 23 июля 2026 года на переправе работают все три судна — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота», они курсируют по расписанию, перевозка транспорта и пассажиров осуществляется бесплатно.
На переправе дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии, при этом ожидание проезда может занимать несколько часов. Региональная власть после случившегося начинает обсуждать вопрос о возобновлении приоритетного проезда для жителей Ольхона.
Фото: Номер один
Отмена выделения отдельной очереди спровоцировала конфликт на переправе, в результате которого движение транспорта оказалось заблокировано. Сотрудники полиции задержали участников конфликта, перекрывших движение на обеих сторонах пролива, и доставили нарушителей в отдел.
Как сообщает портал «Ирк.ru», в отношении предполагаемого организатора акции составлен административный протокол за блокировку транспортных коммуникаций, ещё 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Полиция продолжает проверку. С 23 июля 2026 года на переправе работают все три судна — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота», они курсируют по расписанию, перевозка транспорта и пассажиров осуществляется бесплатно.
На переправе дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии, при этом ожидание проезда может занимать несколько часов. Региональная власть после случившегося начинает обсуждать вопрос о возобновлении приоритетного проезда для жителей Ольхона.
Фото: Номер один