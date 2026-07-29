Общество 29.07.2026 в 12:15
В Бурятии семье погибшей в ДТП женщине выплатили более 2,5 млн рублей
Её сбили на «зебре», пострадавшая скончалась в больнице
Текст: Карина Перова
Судебные приставы Бурятии взыскали более 2,5 млн рублей в пользу семьи женщины, погибшей в ДТП.
Водитель сбила двух пешеходов на регулируемой «зебре», не заметив последовательное включение желтого, а затем красного сигналов светофора. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм в больнице.
«В соответствии с исполнительными документами, поступившими в службу судебных приставов Республики Бурятия в качестве моральной компенсации с виновницы аварии постановили взыскать свыше 2,5 миллионов рублей в пользу семьи погибшей», - рассказали в УФССП по Бурятии.
Компенсацию полностью выплатили потерпевшей стороне после применения комплекса мер принудительного и обеспечительного характера.