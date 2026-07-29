Забайкалье направит в 2026 году на переселение граждан более 2 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Забайкальского края одобрили поправки в бюджет: в 2026 году на расселение аварийного жилья выделят 2,3 миллиарда рублей — это в теории позволит улучшить условия более чем для тысячи человек и расселить свыше 19 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

При этом проблема остаётся масштабной: в крае около 504 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда, в нём живут более 26 тысяч человек, почти 40 % многоквартирных домов признаны аварийными. Выделенные средства покроют лишь 3,8 % от общего объёма аварийного жилья. Для расселения оставшихся 52 тысяч квадратных метров (дома, признанные аварийными до 2017 года) региону нужно почти 9 миллиардов рублей — федеральное финансирование прекращено.

Предыдущая программа расселения (2019–2025 годы) реализована лишь на 45 %, прокуратура выявила свыше 1200 нарушений, были случаи, когда новые дома ещё до заселения признавались аварийными. В мае 2026 года нерасселённый остаток включили в новый этап — его планируют завершить до 1 сентября 2028 года. Бюджет края остаётся дефицитным (12,7 миллиарда рублей), а основная нагрузка по расселению легла на регион: федеральный центр снял с себя ответственность за часть аварийного фонда. Таким образом, выделенные 2,3 миллиарда — шанс для тысяч семей покинуть опасные дома, но в масштабах края это лишь начало. Главный вопрос — удастся ли избежать прежних ошибок и действительно переселить людей, а не оставить деньги на бумаге.

Фото: Номер один