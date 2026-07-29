Жители Бурятии путают борщевики

В Северо-Байкальском районе Бурятии жители поселка Нижнеангарск забили тревогу по поводу борщевика, который у них произрастает. В местных группах обсуждают, опасен ли он.

В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации пояснили, что зачастую люди принимают борщевик сибирский за опасный борщевик Сосновского. Первый вид не представляет серьезной опасности.

«На данный момент в Северо‑Байкальском районе нет подтверждённых случаев массового или регулярного произрастания борщевика Сосновского – район не фигурирует в списках проблемных территорий в отчетах профильных ведомств», - прокомментировали в администрации.

Отличить эти растения можно по ряду признаков: борщевик Сосновского достигает высоты 2–6 метров, имеет стебель с бордовыми или фиолетовыми пятнами, ярко‑белые соцветия и резкий химический запах, тогда как у борщевика сибирского стебель ровный и зеленый (без пятен), соцветия более бледные, а запах практически отсутствует.

При обнаружении опасного растения необходимо сообщить:

если борщевик Сосновского найден на землях населенных пунктов – в органы местного самоуправления;

на землях сельскохозяйственного назначения – в территориальное управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия;

на землях лесного фонда – в местное лесничество.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России действует закон, обязывающий собственников и арендаторов земельных участков самостоятельно бороться с инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского: зарастание участка такими растениями приравнивается к порче земли.

Ранее «Номер один» сообщал, что сок борщевика Сосновского содержит фуранокумарины – вещества, которые под действием ультрафиолета вызывают тяжелые ожоги вплоть до III степени.