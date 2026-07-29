Игра окончена

Иногда смотришь на деяния некоторых товарищей и невольно задумываешься: а они вообще в курсе, что это не видеоигра и не сюжет сериала? Что у них нет сохранений и нельзя нажать волшебную кнопку и уйти от полиции. Вот, например, два парня: собирали лут (так называют добычу в видеоиграх) в палатках на берегу Щучьего озера. Но чит-кодов, чтобы уйти от полиции, у них не оказалось. //

Парочка тиммейтов (так называют сокомандников в видеоиграх) обчищали палатки отдыхающих на Щучке, думая, видимо, что это боксы с лутом. Насобирали приличный кэш – 180 тыс. рублей. В такую сумму, по крайней мере, оценили украденное полицейские.

- Установлено, что на побережье специально ради кражи приехали двое жителей Улан-Удэ – 18-летний и 17-летний парни, которые ранее уже были судимы за подобные преступления. Свою серию они начали ранним утром, проникнув в палатку к семейной паре, отдыхавшей вне территории баз отдыха, откуда похитили смартфон. Заметить палаточных воров помогла бдительность самих отдыхающих. Граждане обратили внимание на двух подозрительных парней, которые ходили по побережью и высматривали чужие вещи. Очевидцы сняли их действия на камеру мобильного телефона и незамедлительно передали видеозапись сотрудникам полиции.

«Вас заметили» - еще одна фраза из видеоигр, повествующая о том, что игрок, пытающийся пройти уровень в скрытном режиме, попался на глаза врагу. И теперь уровень нужно проходить заново. Но нашим воришкам повезло – никакого перезапуска не будет! Даже наоборот, им будет доступна новая локация с интересным сюжетом: уголовка, суд и, возможно, тюрьма (учитывая, что они уже не впервые попадаются на подобном).

При этом, весь лут они потеряли – пришлось вернуть законным владельцам. Как говорится, гейм овер.

Фото: Номер один