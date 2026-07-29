От тайного строительства до большого праздника

В Еравнинском районе с размахом отметили 200-летие Эгитуйского дацана «Дамчой Равжелинг» - событие, которое собрало не менее 5-6 тыс. паломников и гостей. Праздник, длившийся 24 и 25 июля, стал одновременно торжеством и серьезным разговором о сохранении культурного кода Бурятии.География участников подчеркивала масштаб: в долину правого притока реки Эгиты приехали ламы из Монголии, Индии, Непала и Тибета, настоятели всех дацанов этнической Бурятии, местные жители и выходцы района. Для многих это не просто юбилей храма, а точка притяжения, где ценят преемственность и умеют бережно обращаться с историей.История дацана с самого начала была непростой. Основанный в 1820 году на пожертвования мирян, он официально был признан в 1826 году. По данным исследователя А. М. Позднеева, возведение монастыря шло тайно, с разрешения главной конторы 11 хоринских родов - эта деталь придает его истории почти легендарный колорит. К началу XX века Эгитуйский дацан стал крупным архитектурным комплексом с собственным Цогчен дуганом, с философским, медицинским и астрологическим дуганами, а также с типографией. Но в 1937 году обитель была разграблена и закрыта в годы антирелигиозных репрессий. Возрождение началось в 1991 году благодаря общественникам и активистам района.Центральным моментом официальных поздравлений стало выступление главы Бурятии Алексея Цыденова. Он назвал дацан «нашей гордостью, достопримечательностью и местом паломничества» и еще раз пригласил всех посетить обновленную обитель: «Много сделано вокруг дацана, созданы условия, чтобы приехали паломники. Каждый найдет здесь свою силу, свое успокоение». Алексей Цыденов осмотрел визит-центр и капитально отремонтированную гостиницу, подчеркнув, что современная инфраструктура – это тоже форма уважения к паломникам.Программа праздника соединила духовное, научное и народное. В пятницу, 24 июля, праздник открылся трогательной акцией «Нэрэ-үдэ-буса» («Возвращение имен»): во время молебна прозвучали имена всех лам и послушников, служивших здесь за два века. Затем стартовал международный научный форум «Эгитуйский дацан: история и современность», собравший ученых и краеведов. Национальный музей Бурятии впервые представил на выставке «Уран барилга» уникальные танки, долгие годы хранившиеся в музейных фондах.Суббота, 25 июля, стала днем главного духовного события: XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев провел торжественный молебен, а затем ламы исполнили мистерию Цам - ритуальный танец, посвященный главному покровителю дацана - Сахюусану.Параллельно разворачивалась народная программа «Эрын гурбан наадан» - «Три игры мужей». На обновленном ипподроме прошли зрелищные конные скачки по девяти дистанциям, турниры по стрельбе из лука и национальной борьбе «Бүхэ барилдаан». Участники состязались в разбивании хребтовых костей «hээр шаалган»: для этого подготовили более 300 костей. Призовой фонд впечатлял: победители получали не только деньги, но и сельскохозяйственных животных.Важной частью юбилея стало обновление территории и инфраструктуры. Подготовка велась больше года: создан благотворительный фонд, собравший более 7,5 млн рублей, а жители и выходцы района устроили марафон по сбору средств. На капитальный ремонт гостиничного комплекса «Зандан Жуу» компания Озерный ГОК (входит в группу «Ареал») направила 15 млн рублей. Вместимость гостиницы выросла до 48 мест, объект стал всесезонным: усилен фундамент, обновлена кровля, смонтирован новый фасад, построены терраса и хозблок, установлены энергоэффективные окна и двери с терморазрывом, проведены системы отопления, освещения и звукоизоляции. Кроме того, отсыпали дороги и перенесли на 150 метров ипподром.Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг» входит в состав Буддийской традиционной сангхи России и расположен в 230 километрах от Улан-Удэ. Его тибетское название переводится как «Место полного развития святой Дхармы». Пережив эпоху гонений, разруху и возрождение, он снова встречает гостей. 200-летний юбилей стал не только поводом оглянуться на пройденный путь, но и мощным импульсом для развития духовной культуры и туризма в Еравнинском районе.