Параспортсмен из Хабаровска переплыл Байкал, преодолев 55 километров

«Он не может ходить, но может плавать»: параспортсмен из Хабаровска, 56-летний Виталий Кочнев, переплыл ледяной Байкал. Мужчина принял участие в соревнованиях «Baikal Swim Fest 2026».

Старт был дан в поселке Выдрино Кабанского района Бурятии, а финиш – в поселке Листвянка Иркутской области. Виталий преодолел 55 километров менее, чем за сутки.

Хабаровчанин установил рекорд, а также стал единственным спортсменом с ограниченными возможностями, кто переплыл Байкал.

«Виталий получил травму в 25 лет. Признается, ему плавать легче, чем ходить. Как говорит спортсмен – это его стихия», - рассказали в Народном фронте Иркутской области.

В марте 2026 года Кочнев уже установил мировой рекорд, проплыв 900 метров в ледяной воде залива Кинг-Джордж в Антарктиде без гидрокостюма (температура воды около +2 градусов).

Кроме того, Виталий помогает бойцам в реабилитации.