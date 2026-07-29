В Бурятии двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Бурятии из окна многоквартирного дома выпал двухлетний малыш. Инцидент произошёл накануне.

Как сообщили «Номер один» в пресс-службе ДРКБ, сейчас ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации.

«Его состояние крайне тяжёлое», - подчеркнули в больнице.

Ранее в Селенгинском районе из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний малыш. Ребенок облокотился на москитную сетку. Сейчас он здоров и его жизни ничего не угрожает, об этом недавно сообщили в Гусиноозерской ЦРБ.