В Улан-Удэ мэрия четыре года воюет с бизнесменом за шашлычную в центре города

В самом центре Улан-Удэ, на улице Коммунистической, прямо у здания с объектом культурного наследия, уже почти десятилетие стоит шашлычная «Чудо-печка». Ее построили без разрешения, без документов на землю, фактически на муниципальной территории. В 2022 году суд постановил снести самовольную постройку. Прошло четыре года. Шашлычная стоит на месте и продолжает работать. Приставы бессильны, владелец платит мизерные штрафы и не собирается убираться. История «Чудо-печки» – это классический пример того, как один упорный предприниматель может годами игнорировать судебные решения, а государственная машина буксует.Все началось примерно в 2015 году. В самом центре Улан-Удэ, на улице Коммунистической, появилась шашлычная. Вроде бы ничего особенного: заведение как заведение. Но была одна проблема: его построили без всякого разрешения.Земельный участок, на котором встала шашлычная, не принадлежал предпринимателю. Фактически он оказался захваченным. Часть построек возвели прямо на территории, прилегающей к объекту культурного наследия. Разрешения на строительство, естественно, никто не получал. Ввод в эксплуатацию тоже не проводился.При этом «Чудо-печка» представляла собой не просто отдельный ларек, а капитальное строение. Оно было пристроено к соседнему деловому центру по улице Коммунистической, 19, имело с ним общие стену и коммуникации - водоснабжение, отопление, электричество. То есть это не просто киоск, а полноценная пристройка к существующему зданию.Только к 2022 году комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ почуял неладное и все-таки подал иск в суд. Требования были простыми: признать «Чудо-печку» самовольной постройкой и обязать владельца - Джафарова Юсифа Гасана оглы - ее снести либо привести в соответствие с нормами.9 июня 2022 года Советский районный суд вынес заочное решение: иск удовлетворить. Пристрой шашлычной признали самовольной постройкой. Ответчика обязали снести ее или привести в соответствие с требованиями в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу.Решение вступило в законную силу 9 августа 2022 года. Сегодня прошло уже четыре года, а шашлычная стоит на месте.Исполнительное производство возбудили 7 ноября 2023 года. С тех пор приставы пытаются добиться исполнения решения суда. Они не раз выезжали на место, составляли акты, штрафовали должника. Джафарова привлекали к административной ответственности за неисполнение требований 16 июня 2025 года, 16 декабря 2025 года, 17 февраля 2025 года, 28 апреля 2026 года.Но эффекта это не дало. Как следует из объяснений Джафарова судебному приставу 20 октября 2025 года, он просто не намерен исполнять решение суда.В мае 2026 года комитет по архитектуре пошел на новый шаг: подал заявление о взыскании судебной неустойки. Суть простая: если должник не исполняет решение суда, пусть платит за каждый день просрочки. Такая неустойка не наказание, а средство понуждения. Она должна сделать исполнение более выгодным, чем неисполнение.19 мая 2026 года Советский районный суд частично удовлетворил заявление. Размер неустойки установили... 100 рублей в день – меньше, чем стоимость обеда в той самой шашлычной. За четыре года бездействия это сущие копейки.Комитет по архитектуре обжаловал данное решение. В жалобе представитель заявителя указывал: суд не учел длительность неисполнения, систематическое уклонение ответчика, а также тот факт, что Джафаров продолжает оставаться индивидуальным предпринимателем.1 июля 2026 года Верховный суд Бурятии изменил определение районного суда. Судья согласилась: 100 рублей - это слишком мало для эффективного понуждения. Такой размер не создает для должника экономической заинтересованности в исполнении решения. В итоге неустойку увеличили до 1000 рублей в день.Это уже серьезнее. 30 тысяч в месяц - сумма, которая заставит задуматься. Но даже тысяча рублей в день для действующего бизнеса - не критично. Это все равно меньше, чем прибыль от работающей шашлычной в центре города. Поэтому пока непонятно, сработает ли и этот механизм.Вся эта история напоминает сюжет из французского фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В центре сюжета - маленькая деревня галлов, которую на протяжении многих лет не могли захватить римляне - единственную во всей империи. Ее жители пили волшебное зелье и каждый раз давали отпор легионерам. Так и Джафаров, похоже, пьет некое «зелье бесстрашия»: судебные приставы приезжают, он им объясняет, что сносить не будет, и те уезжают ни с чем. Штрафы - смешные, неустойка – не страшная, а шашлычная продолжает кормить посетителей, несмотря на все судебные решения и предписания.Правда, в отличие от галльской деревни, которую защищал волшебный напиток, здесь все объясняется бюрократической инерцией. Исполнительное производство длится годами, судебные заседания проходят без ответчика, который просто игнорирует повестки, а приставы не могут применить реальные меры принуждения. Штрафы накапливаются, но их все равно не взыскивают. Джафаров продолжает заниматься предпринимательской деятельностью и получать доход с объекта, который по закону должен быть снесен.Теперь владелец шашлычной обязан платить по 1 000 рублей за каждый день просрочки. Если он продолжит игнорировать решение суда, копеечная ранее неустойка превратится в ощутимую сумму. За год - 365 тыс. рублей. За два - больше 700 тысяч. Может быть, это наконец заставит Джафарова задуматься. А может быть, он просто продолжит платить и работать, считая эти деньги «арендной платой» за незаконное использование земли. Ну или вообще не платить. Кто его заставит? Снести же не заставили…