Происшествия 30.07.2026 в 09:46
На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину
Он шел по середине проезжей части
Текст: Карина Перова
Вчера на дорогах Бурятии произошло 23 аварии с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.
Ранее в Прибайкальском районе случилось смертельное ДТП – на 374-м километре ФАД Р-258 «Байкал» (в километре от села Мостовка). В одиннадцать часов вечера 39-летняя водитель авто «Тойота Литайс» сбила 49-летнего мужчину, который, предварительно, шел по середине проезжей части.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медициной помощи», - сообщили в ГАИ республики.