Происшествия 30.07.2026 в 09:46

На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину

Он шел по середине проезжей части
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Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину
Фото: архив «Номер один»

Вчера на дорогах Бурятии произошло 23 аварии с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Ранее в Прибайкальском районе случилось смертельное ДТП – на 374-м километре ФАД Р-258 «Байкал» (в километре от села Мостовка). В одиннадцать часов вечера 39-летняя водитель авто «Тойота Литайс» сбила 49-летнего мужчину, который, предварительно, шел по середине проезжей части.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медициной помощи», - сообщили в ГАИ республики.

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