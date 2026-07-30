На трассе в Бурятии насмерть сбили мужчину

Вчера на дорогах Бурятии произошло 23 аварии с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Ранее в Прибайкальском районе случилось смертельное ДТП – на 374-м километре ФАД Р-258 «Байкал» (в километре от села Мостовка). В одиннадцать часов вечера 39-летняя водитель авто «Тойота Литайс» сбила 49-летнего мужчину, который, предварительно, шел по середине проезжей части.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медициной помощи», - сообщили в ГАИ республики.