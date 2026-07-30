Экономика и бизнес 30.07.2026 в 11:50
В Улан-Удэ известным бизнесменам придется отдать 2 миллиона за тортики
Компании семьи Бадановых нарушили права московских кондитеров
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии вынес решение по тяжбе, в которой оказались задействованы весьма крупные структуры. Истцами выступили знаменитые кондитерские фабрики из Москвы «Рот Фронт» и «Красный Октябрь», входящие в холдинг «Объединённые кондитеры». Ответчиками – бурятские компании «Многопрофильное предприятие «БИН» и «Капитал плюс». Эти фирмы входят в бизнес-империю семьи предпринимателей Бадановых. Жителям республики они широко известны как владельцы агрохолдинга «Николаевский» и одноименной торговой сети.
Предметом тяжбы стали тортики. Вернее, незаконное использование товарных знаков «Птичье молоко» и «Алёнка», которые принадлежат столичным кондитерским гигантам. Бурятские предприниматели без разрешения правообладателей производили и продавали под этими брендами сразу несколько видов тортов.
За незаконное использование товарных знаков «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» потребовали взыскать с ответчиков солидарно в общей сложности 8 миллионов рублей. В качестве доказательств истцы приобщили к делу чеки, подтверждающие покупку тортиков, и фотографии их упаковки.
На суде представители компаний Бадановых факт нарушения признали. Однако они посчитали требования истцов «несоразмерными, не соответствующими принципам разумности и справедливости, заявленными без учета баланса сторон». Соразмерной и обоснованной они назвали сумму в 900 тысяч рублей.
«Нарушения допущены нами по неосторожности. Мы не имеем в штате юристов и патентных поверенных. В момент начала производства торта «Птичье молоко» сотрудники организации выбирали наименование исходя из общеизвестного рецептурного торта «Птичье молоко». Торт «Алёнка» также является общеизвестным рецептурным тортом. МП «Бин» включен в Единый реестр субъектов малого предпринимательства, является получателем финансовой поддержки. «Капитал плюс» является микропредприятием. Нами незамедлительно предприняты меры по пресечению нарушения исключительных прав», - так объяснили свою позицию ответчики.
Столичных кондитеров предложенная Бадановыми сумма категорически не устроила.
«За последние три года ответчиком реализована продукция с нарушением исключительных прав на товарный знак «Птичье молоко» на сумму 12 605 105 руб., на товарный знак «Аленка» на сумму 35 056 618 руб. Учитывая известность товарного знака, использование товарного знака без согласия правообладателя, размер предъявленной нами компенсации мы считаем обоснованным», - парировали москвичи.
Но представители Бадановых продолжали стоять на своем.
«Мы добровольно прекратили правонарушения в кратчайшие сроки после получения претензии. Наши компании предлагали к продаже бисквитные торты, а не вафельные, которые продаются истцами. У истцов отсутствует реальный ущерб в силу удаленности рынков сбыта, а также отсутствия прямой конкуренции между товарами. Истцы являются более экономически сильными, чем ответчики», - продолжали настаивать они.
Занятая бурятскими предпринимателями позиция возымела успех. При вынесении решения практически все их оправдания суд принял во внимание. В результате Фемида постановила, что компенсации в размере 2 миллионов рублей «Рот Фронту» и «Красному Октябрю» будет достаточно.
Устроит ли такая сумма московских кондитеров, пока не ясно. Решение Арбитражного суда Бурятии, принятое 28 июля, они могут обжаловать в течение месяца.
Напомним, недавно за нарушение прав на товарные знаки «Винни-Пух» и «Мойдодыр» Союзмультфильм засудил известную предпринимательницу из Бурятии, хозяйку торговой сети «Абсолют» Индиру Шагдарову. С нее в пользу правообладателя было взыскано около 1,8 миллиона рублей.
Предметом тяжбы стали тортики. Вернее, незаконное использование товарных знаков «Птичье молоко» и «Алёнка», которые принадлежат столичным кондитерским гигантам. Бурятские предприниматели без разрешения правообладателей производили и продавали под этими брендами сразу несколько видов тортов.
За незаконное использование товарных знаков «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» потребовали взыскать с ответчиков солидарно в общей сложности 8 миллионов рублей. В качестве доказательств истцы приобщили к делу чеки, подтверждающие покупку тортиков, и фотографии их упаковки.
На суде представители компаний Бадановых факт нарушения признали. Однако они посчитали требования истцов «несоразмерными, не соответствующими принципам разумности и справедливости, заявленными без учета баланса сторон». Соразмерной и обоснованной они назвали сумму в 900 тысяч рублей.
«Нарушения допущены нами по неосторожности. Мы не имеем в штате юристов и патентных поверенных. В момент начала производства торта «Птичье молоко» сотрудники организации выбирали наименование исходя из общеизвестного рецептурного торта «Птичье молоко». Торт «Алёнка» также является общеизвестным рецептурным тортом. МП «Бин» включен в Единый реестр субъектов малого предпринимательства, является получателем финансовой поддержки. «Капитал плюс» является микропредприятием. Нами незамедлительно предприняты меры по пресечению нарушения исключительных прав», - так объяснили свою позицию ответчики.
Столичных кондитеров предложенная Бадановыми сумма категорически не устроила.
«За последние три года ответчиком реализована продукция с нарушением исключительных прав на товарный знак «Птичье молоко» на сумму 12 605 105 руб., на товарный знак «Аленка» на сумму 35 056 618 руб. Учитывая известность товарного знака, использование товарного знака без согласия правообладателя, размер предъявленной нами компенсации мы считаем обоснованным», - парировали москвичи.
Но представители Бадановых продолжали стоять на своем.
«Мы добровольно прекратили правонарушения в кратчайшие сроки после получения претензии. Наши компании предлагали к продаже бисквитные торты, а не вафельные, которые продаются истцами. У истцов отсутствует реальный ущерб в силу удаленности рынков сбыта, а также отсутствия прямой конкуренции между товарами. Истцы являются более экономически сильными, чем ответчики», - продолжали настаивать они.
Занятая бурятскими предпринимателями позиция возымела успех. При вынесении решения практически все их оправдания суд принял во внимание. В результате Фемида постановила, что компенсации в размере 2 миллионов рублей «Рот Фронту» и «Красному Октябрю» будет достаточно.
Устроит ли такая сумма московских кондитеров, пока не ясно. Решение Арбитражного суда Бурятии, принятое 28 июля, они могут обжаловать в течение месяца.
Напомним, недавно за нарушение прав на товарные знаки «Винни-Пух» и «Мойдодыр» Союзмультфильм засудил известную предпринимательницу из Бурятии, хозяйку торговой сети «Абсолют» Индиру Шагдарову. С нее в пользу правообладателя было взыскано около 1,8 миллиона рублей.
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