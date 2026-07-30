Улан-удэнку возмутил неработающий туалет на автовокзале в Кырене

Жители столицы Бурятии пожаловались на неработающий туалет на автовокзале в райцентре Тункинского района – селе Кырен. Пост накануне появился в паблике «Аноним 03» во ВКонтакте.

«Много говорим о туризме и туристическом сервисе. Сегодня довелось ехать автобусом из Аршана в Улан-Удэ через Кырен (там берут пассажиров дополнительно). Расстояние не близкое. Я сопровождала пожилую маму. Туалет закрыт! Половине автобуса, в основном женщинам, пришлось искать отхожее место по обстоятельствам (за заброшенным зданием и за кустами). И это в административном центре района!», - возмутилась женщина.

Жительница добавила, что она была готова заплатить за удобства в дороге, но эту «необходимую» услугу в тот момент получить было невозможно.

Позднее под постом появился комментарий администрации Тункинского района. Там подтвердили, что тогда наблюдались временные неудобства с работой туалета, связанные с проведением ремонтных работ (регулировка насосного оборудования).

«На сегодняшний день туалет функционирует в обычном режиме: с 9:00 до 17:00», - заверили специалисты.