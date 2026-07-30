Общество 30.07.2026 в 12:22
На Ольхоне местным жителям дали приоритет при переправе
Туристам, отправляющимся на остров, теперь необходимо будет пропускать местных
Текст: Иван Иванов
Власти Иркутской области разработали и подписали нормативно‑правовой акт, регулирующий организацию приоритетного проезда на паром до Ольхона для местных жителей. Документ был утверждён 28 июля — в тот же день, когда группа местных жителей заблокировала въезд на паром на два часа.
Как сообщает «Ирсити.ru», причиной напряжённой ситуации стали жалобы жителей Ольхона на то, что их перестали пропускать без очереди на переправу. Так, одна из женщин рассказала, как ей пришлось сутки провести в очереди на переправе с 8‑месячным малышом.
Утром 28 июля паромы работали в штатном режиме, но позже к переправе приехали жители Ольхона и заблокировали выезд и въезд — это вынудило власти запланировать совещание для урегулирования вопроса. Кроме того, по данным СМИ, утром того же дня на паром вне очереди не пустили даже машину скорой помощи с травмированным туристом.
Новый нормативный акт призван исключить подобные конфликтные ситуации: теперь приоритет на переправе закреплён за местными жителями, а туристам придётся учитывать это при планировании поездки на остров.
Как сообщает «Ирсити.ru», причиной напряжённой ситуации стали жалобы жителей Ольхона на то, что их перестали пропускать без очереди на переправу. Так, одна из женщин рассказала, как ей пришлось сутки провести в очереди на переправе с 8‑месячным малышом.
Утром 28 июля паромы работали в штатном режиме, но позже к переправе приехали жители Ольхона и заблокировали выезд и въезд — это вынудило власти запланировать совещание для урегулирования вопроса. Кроме того, по данным СМИ, утром того же дня на паром вне очереди не пустили даже машину скорой помощи с травмированным туристом.
Новый нормативный акт призван исключить подобные конфликтные ситуации: теперь приоритет на переправе закреплён за местными жителями, а туристам придётся учитывать это при планировании поездки на остров.
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