В районе Бурятии в семье родился девятый ребенок

В Закаменском районном отделе Управления ЗАГС Республики Бурятия 28 июля зарегистрировали девятого ребенка в семье Марины Хабитуевой из села Михайловка.

Мальчик, которого назвали Мирон, появился на свет 10 июля. Это имя с древнегреческими корнями, означающее «благоухающий» или «источающий миро».

Как сообщила начальник Закаменского отдела ЗАГС Анна Иванова, многодетная мама уже воспитывает 5 девочек, и сейчас родился четвертый мальчик. Старшему ребенку 20 лет.