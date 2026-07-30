Вдова в Бурятии добилась смены непригодного жилья на просторную квартиру

В Бурятии Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова помогла семье погибшего бойца СВО получить достойное жилье. В прошлом сирота, а ныне мама троих маленьких детей, благодаря сертификату, смогла купить просторную трехкомнатную квартиру и сейчас делает там косметический ремонт.

Немногим ранее она обратилась к Уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой, рассказав, что в 2014 году ей выделили квартиру в Бичурском районе, но в 2022 году суд признал ее непригодной для проживания и вернул обратно в очередь на получение жилья из специализированного фонда для детей-сирот.

Всё это время многодетная семья воспитывающая трех несовершеннолетних детей проживала в служебном жилье, предоставленном войсковой частью супругу — участнику СВО. В 2025 году военнослужащий погиб. После его гибели семью попросили освободить помещение, так как военнослужащий больше не числился в штате.

Юлия Жамбалова неоднократно обращалась в прокуратуру республики и минсоцзащиты с просьбой обеспечить семью подходящим жильём и в 2026 году женщина наконец получила заветный сертификат на приобретение жилья. К полученным средствам она добавила материнский капитал и купила просторную трёхкомнатную квартиру в Улан-Удэ.

Сейчас семья активно обустраивается. Уже проведён косметический ремонт и идёт переезд.

Фото: нейросеть