В Бурятии недропользователя заставили рассчитаться за миллионные долги

В Бурятии судебные приставы взыскали с местной компании-недропользователя задолженность по зарплате в размере более 2,2 млн рублей. Деньги перевели четырём его работникам. Общая их сумма включает не только саму невыплаченную заработную плату, но и денежную компенсацию за её задержку, а также компенсацию морального вреда.

Руководство компании игнорировало решения суда, поэтому приставы арестовали его грузопассажирский автомобиль и два тяжеловесных грузовика. После этого задолженность по зарплате была полностью погашена.

Фото: нейросеть