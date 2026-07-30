Общество 30.07.2026 в 12:56
В Бурятии недропользователя заставили рассчитаться за миллионные долги
Для этого пришлось арестовать всю его большегрузную технику
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии судебные приставы взыскали с местной компании-недропользователя задолженность по зарплате в размере более 2,2 млн рублей. Деньги перевели четырём его работникам. Общая их сумма включает не только саму невыплаченную заработную плату, но и денежную компенсацию за её задержку, а также компенсацию морального вреда.
Руководство компании игнорировало решения суда, поэтому приставы арестовали его грузопассажирский автомобиль и два тяжеловесных грузовика. После этого задолженность по зарплате была полностью погашена.
Фото: нейросеть