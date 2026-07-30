Не прошло и года: в селе в Бурятии начал разваливаться мост через Джиду

В селе Михайловка Закаменского района Бурятии начал разваливаться новый мост через реку Джида, который сдали в декабре прошлого года. Об этом рассказали местные жители.

«Скоро транспорт не сможет проезжать, кто за это должен отвечать и кто будет ремонтировать?», - поинтересовались сельчане.

В управлении по развитию инфраструктуры района заявили, что 27 июля подрядной организации ООО «КапиталИнвест» направили письмо об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.