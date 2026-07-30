Общество 30.07.2026 в 13:09
Не прошло и года: в селе в Бурятии начал разваливаться мост через Джиду
Тревогу бьют жители села Михайловка
Текст: Карина Перова
В селе Михайловка Закаменского района Бурятии начал разваливаться новый мост через реку Джида, который сдали в декабре прошлого года. Об этом рассказали местные жители.
«Скоро транспорт не сможет проезжать, кто за это должен отвечать и кто будет ремонтировать?», - поинтересовались сельчане.
В управлении по развитию инфраструктуры района заявили, что 27 июля подрядной организации ООО «КапиталИнвест» направили письмо об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.
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