Предприниматель в Бурятии помогает лесникам ловить нарушителей

Предприниматель в Заиграевском районе Бурятии оказал спонсорскую помощь и купил для местного лесничества две фотоловушки. Они помогут выявить не только начинающиеся лесные пожары, но и засечь нарушителей, которые незаконно рубят лес.

В Агентстве лесного хозяйства рассказали, что для поиска «черных» лесорубов в республике идет активное патрулирование лесов и уже около 70 человек было привлечено к уголовной ответственности за незаконную рубку насаждений.

- Совместно с лесничествами проведено около тысячи патрулирований. Отмечу и работу муниципальных образований. Они находят возможность обеспечить лесничества средствами фотовидеофиксации. В Иволгинском районе передана в лесничество одна фотоловушка, Тарбагатайским районом также одна, Джидинским районом передан в лесничество один квадрокоптер, городом Северобайкальск выдается в пользование лесничествам шесть фотоловушек, а в Заиграевском индивидуальный предприниматель закупил две фотоловушки для лесничества, - сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.

В ведомстве добавили, что, за первое полугодие 2026 года, на территории лесного фонда республики количество незаконных рубок по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13,8%. Ущерб, причинённый лесному фонду, сократился на 9 млн рублей. В текущем году ущерб составил 26,5 млн руб., в прошлом – 35 млн руб.

Фото: Номер один