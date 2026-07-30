Жители Улан-Удэ жалуются на ужасный запах

Жители мкр. Стеклозавод в соцсетях жалуются на сильный неприятный запах, который разносится в микрорайоне. Оказалось, что так пахнет качим метельчатый (так же его называют перекати-поле и гипсофила).

«Может кто в курсе, что за вонь по посёлку разносится? Или очистные по новому «запахли» или помойку жгут или канализацию прорвало? Что это? И почему мы должны это нюхать!» - задалась вопросом жительница микрорайона.

Женщине ответили, что такой запах распространяет гипсофила.

«В Мостовом весь лес зарос этим растением. Появилась лет 15 назад. Растение-агрессор, после отмирания высыхает и катится по ветру, разбрасывая семена. Как появилось у нас – вопрос».

«От кладбища до остановки трава разрослась, запах очень сильный», «По всей Стеколке хорошо разрослась. На поле между церковью и тубдиспансером её куча, по дороге к СНТ «Стекольщик» тоже полно», - делятся жители.

Качим метельчатый или перекати-поле имеет своеобразную жизненную форму, получившую в народе название перекати́-по́ле. Особенность её в том, что стебли от основания начинают сильно ветвиться, и в итоге образуется шаровидный куст. После созревания семян высохший стебель переламывается у самой земли, и растение перекатывается ветром, распространяя таким образом семена. Другие названия - гипсофила клочковатая или кучерявка. В корнях содержится до 20—30 % сапонинов, дающих стойкую пену, поэтому встречается ещё одно название качима — «белый мыльный корень». Растение обладает антибактериальным действием. Однако сапонины качима ядовиты, вызывают воспаление слизистых оболочек и гемолиз крови.





Фото: соцсети