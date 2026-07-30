Восемь машин в Улан-Удэ выехали спасать столицу от потопа

Коммунальщики выехали устранять последствия дождя в Улан-Удэ и откачивать лужи на самых сложных участках дорог. Восемь вакуумных машин работают на улицах Ключевская, Боевая, Борсоева, Лимонова, Сахьяновой, Балтахинова и других.

- Работы будут идти беспрерывно до полного окончания осадков. Ведётся непрерывный видеомониторинг дорожной обстановки для оперативного реагирования. Начальники участков лично объезжают районы, передают информацию о скоплениях воды в диспетчерскую. Специалисты принимают заявки и направляют освободившуюся технику туда, где она нужнее всего, - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.

Комбинат по благоустройству призывает сообщать о больших лужах или подтоплении во дворе через чат-бот: max.ru/dispkbu_bot. Между тем, жители Улан-Удэ уже обмениваются кадрами печальной обстановки в центре города. Там под воду ушел ремонтируемый Арбат и перекресток у «Форума». Ливневку новую там сделали, но говорят еще не успели подключить.

Фото: «Весь Улан-Удэ»