Ливневку в центре Улан-Удэ обещают сделать через два дня

В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству в ускоренном режиме провели укладку второго слоя асфальта на перекрёстке улиц Ленина-Советская. Причиной этого стал неблагоприятный прогноз погоды.– Мы это сделали, зная, что сегодня будет дождь. По прогнозу дождь будет идти до следующего вторника. То есть мы до следующего вторника сюда бы не смогли просто физические положить асфальт, и дорога была бы закрыта. Поэтому сегодня в ночь мы специально положили асфальт, – рассказал директор КБУ Игорь Мункуев.По словам директора КБУ, основной задачей текущего этапа является настройка системы водоотведения. Уже выполнена первоочередная задача – освобождены от воды два пешеходных перехода. В ближайшее время начнется монтаж водоприемных лотков в зоне второй «зебры» для сбора воды и направления ее в ливневую систему.Как только дождь прекратится, строители приступят к завершающим работам. Согласно проекту, вода будет собираться по центру проезжей части и отводиться в ливневую систему.– Эти работы у нас запланированы на сегодня. Как только дождь закончится, мы начнем проводить данные работы. Это никак не мешает здесь организации дорожного движения. Здесь дорогу мы откроем. Ливневку мы будем делать еще дня два, – отметил Игорь Мункуев.