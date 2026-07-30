Сильнейшие спортсмены Бурятии получили государственные премии

Сильнейшие спортсмены Бурятии получили единовременные государственные премии по итогам первого полугодия 2026 года. Торжественная церемония вручения состоялась сегодня в зале совещаний главы республики.

Подчеркивается, что наград удостоились атлеты и тренеры, прославившие регион на всероссийских и международных соревнованиях.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, за первое полугодие сборные республики завоевали 19 медалей на чемпионатах и первенствах Европы, Азии и мира. Тринадцать из них золотые, одна серебряная и пять бронзовых. Награды победителям и призерам вручались по тхэквондо, гиревому спорту, шахматам, стрельбе из лука, муайтай и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Невозможно добиться большого результата нечаянно, потому что вдруг повезло. Это долгий, сложный путь и в итоге такой результат. Вы гордость республики. Спасибо за то, что прославляете нашу республику и страну. Двигайтесь вперёд и побеждайте во всём!», — поздравил отличившихся спортсменов глава Бурятии Алексей Цыденов.