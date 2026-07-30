Происшествия 30.07.2026 в 15:02
В Иркутске мать, по вине которой сын выпал из окна, получила штраф в 10 тысяч рублей
Ребёнок остался жив, но получил тяжкие повреждения
Текст: Иван Иванов
В Иркутске мировой судья Куйбышевского района признал 41‑летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В сентябре 2025 года она оставила 4‑летнего сына без присмотра возле окна на третьем этаже дома на улице Освобождения.
Окно не имело ограждений и запирающих устройств. Во время игры мальчик выпал из окна и получил тяжкий вред здоровью.
Женщина полностью признала вину, суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Наказание кажется очень мягким — возможно, на первый раз этого и будет достаточно.
Прокуратура и правоохранительные органы призывают закрывать окна на замок в любое время суток, если в квартире находится маленький ребёнок.
Окно не имело ограждений и запирающих устройств. Во время игры мальчик выпал из окна и получил тяжкий вред здоровью.
Женщина полностью признала вину, суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Наказание кажется очень мягким — возможно, на первый раз этого и будет достаточно.
Прокуратура и правоохранительные органы призывают закрывать окна на замок в любое время суток, если в квартире находится маленький ребёнок.
Тегииркутск