В Иркутске мать, по вине которой сын выпал из окна, получила штраф в 10 тысяч рублей

В Иркутске мировой судья Куйбышевского района признал 41‑летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В сентябре 2025 года она оставила 4‑летнего сына без присмотра возле окна на третьем этаже дома на улице Освобождения.Окно не имело ограждений и запирающих устройств. Во время игры мальчик выпал из окна и получил тяжкий вред здоровью.Женщина полностью признала вину, суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Наказание кажется очень мягким — возможно, на первый раз этого и будет достаточно.Прокуратура и правоохранительные органы призывают закрывать окна на замок в любое время суток, если в квартире находится маленький ребёнок.