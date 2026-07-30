Улан-Удэ получит 80 млн рублей на ремонт инженерных систем Гостинодворских рядов

Бурятии в 2027 году получит 80 млн рублей на ремонт инженерных систем Гостинодворских рядов в рамках реализации мастер-плана Улан-Удэ. Такое решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Заседание прошло 29 июля в Якутске под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Президиум поддержал предложения девяти дальневосточных регионов по изменению планов на 2026-2029 годы по развитию социальной инфраструктуры.- Всего за время нашей работы по программе «Президентская дальневосточная Единая субсидия» на Дальнем Востоке построено и реконструировано более 2 тысяч социальных объектов – школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта, отремонтировано около 2 тысяч дворов. Мы продолжаем выполнять работу по поручениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в том числе по реализации мастер-планов. Реновация городов и модернизация населенных пунктов меняют качество жизни более половины населения Дальнего Востока. Мастер-планы – это стратегическое решение. В рамках их реализации в ДФО приходит более 3 трлн рублей. Эти средства вкладываются в инфраструктуру, социальную сферу. Это возможность перестроить города, создать максимально комфортные условия для жизни людей и усилить приток населения на Дальний Восток, – сказал Юрий Трутнев.Для ряда субъектов поддержана корректировка мероприятий по модернизации социальной инфраструктуры и выделение дополнительного финансирования из ранее сэкономленных средств федерального бюджета.Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов на необходимость дополнительного контроля за использованием средств федерального бюджета в рамках планов социального развития центров экономического роста и соблюдения утвержденных сроков.Пять дальневосточных регионов получат дополнительные средства на создание инфраструктуры ТОР. Поддержаны два новых проекта, реализуемых в рамках дальневосточной концессии. Первый – проект газификации населенных пунктов Верхневилюйского района Якутии, второй – проект по строительству транспортно-логистического комплекса в Забайкальском крае мощностью до 250 стандартных 40‑футовых контейнеров в год. Проект направлен на решение задачи, поставленной президентом России, – увеличение провозной способности Восточного полигона железных дорог (до 270 млн тонн к 2035 году).Отдельно рассматривалась поддержка производителей средств и оборудования резидентов ТОР «Патриотическая» для нужд СВО.- Мы продолжаем уделять большое внимание развитию территории опережающего развития «Патриотическая». Работают все главы дальневосточных регионов. Мы стараемся помочь нашим бойцам, которые находятся на СВО. Параллельно решаем вопрос развития технологий. На карте Дальнего Востока возникают новые предприятия, новые объекты. Мы начинаем создавать новые технические средства, которые приближают нашу победу, – сказал Юрий Трутнев.Также на заседании обсуждались инвестиционные проекты, планируемые к реализации с использованием облигаций проектного финансирования ПАО ДОМ.РФ.