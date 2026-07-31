В Улан-Удэ экипаж автобуса помог пассажирке с приступом эпилепсии

В Улан-Удэ сегодня утром кондуктор Лариса Кобзева и водитель Алексей Скуратов автобуса № 3 оказали помощь пассажирке с приступом эпилепсии. Женщине внезапно стало плохо.

Состояние горожанки заметила кондуктор, о чем незамедлительно сообщила водителю. Автобус остановили на остановке «Рынок» в микрорайоне Восточный и вызвали «скорую».

Экипаж автобуса оказал женщине первую помощь и оставался рядом до приезда врачей. Приехавшие медики осмотрели пациентку: на момент их прибытия состояние женщины было удовлетворительным. Только после этого автобус продолжил движение по маршруту.

«Выражаем благодарность экипажу автобуса за своевременно оказанную помощь пассажиру, неравнодушие и человеческое участие. Гордимся, что на нашем предприятии работают хорошие отзывчивые люди», - прокомментировали в МУП «Городские маршруты».