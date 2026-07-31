Пьяный спор в Бурятии закончился разбитой дверью в магазине

В Муйском районе Бурятии оперативниками уголовного розыска задержан местный житель, разбивший дверь в продуктовом магазине п. Северомуйск. Как оказалось, 47-летний мужчина был пьян и разбил стекло на входной двери, поспорив со своим приятелем.

В полицию на хулиганов заявила 65-летняя сторож, оценив ущерб в 10 тысяч рублей, а вскоре их уже задержали.

По словам 47-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, на «дело» он пошел, поспорив с приятелем, таким же пьяным, как и он сам. Сначала он пытался сломать дверь пинками, а позже взял брусок, для подпирания входной двери, и им разбил стекло. Услышав грохот, сторож вышла из помещения, однако увидела лишь удаляющихся мужчин и позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один