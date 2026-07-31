В Улан-Удэ восстанавливают размытые проезды к Центральному кладбищу

В Улан-Удэ специалисты МАУ «Специализированная служба» восстанавливают проезды к кладбищу «Центральное». После прошедшего дождя отдельные участки дорог оказались размыты.

Как пояснили специалисты, все произошло из-за особенностей грунта – высокого содержания глины и песка. Посетителей просят по возможности оставлять личный транспорт на основных парковочных площадках и воздержаться от проезда вглубь кладбища по участкам с повреждённым покрытием.

«Это поможет избежать застревания автомобилей и не допустить дополнительного разрушения дорог. Приведение дорожной сети в нормативное состояние будет выполняться поэтапно», - прокомментировали в учреждении.