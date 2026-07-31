Жители Бурятии могут выиграть призы, сделав из старой макулатуры воздушного змея

«Подарите бумаге крылья»: жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе в рамках Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».

— «БумБатл» — это возможность не только сдать макулатуру на переработку, но и показать, что ненужным вещам можно дать вторую жизнь. Конкурс объединяет экологические привычки и творчество, а участие всей семьёй помогает с детства формировать ответственное отношение к природе. Приглашаем жителей Бурятии присоединиться к акции и внести свой вклад в сохранение окружающей среды, — отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

Чтобы выиграть памятные призы, участникам необходимо превратить старые газеты или коробки в воздушного змея. Для этого нужно:

1. собрать макулатуру;

2. сделать из неё воздушного змея;

3. запустить его на природе и снять полёт на фото или видео;

4. опубликовать пост в ВК или «Одноклассниках» с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Участвовать могут все: детские сады, школы, колледжи, вузы, компании. Можно одному или всей семье. Необходимо успеть присоединиться до 31 августа.

Победителями станут 20 участников в личном зачёте и три коллектива, чьи работы наберут больше всего лайков. Подробнее – в ролике.

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