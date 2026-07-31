Общество 31.07.2026 в 12:11
В Улан-Удэ мальчик сломал ключицу в детском саду
С дошкольного учреждения взыскали компенсацию морального вреда
Текст: Карина Перова
В одном из детских садов в Улан-Удэ мальчик упал и получил перелом ключицы. Несчастный случай произошел в феврале этого года. Пострадавший ребенок испытал физическую боль и нравственные страдания.
В связи с этим прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Суд рассмотрел заявленные требования и взыскал 50 тысяч рублей.
Пока решение не вступило в законную силу.
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