Страх уголовного дела обанкротил жительницу Улан-Удэ

Жительница Улан-Удэ попала под сильное психологическое давление мошенников и за две недели осталась без денег. Аферистам, которые прикинулись силовиками и банкирами, она перевела почти полмиллиона рублей.

Как рассказали в полиции республики, история с обманом началась со звонка от службы доставки, где требовалось перейти по смс-ссылке. После того как женщина перешла по ссылке, ей позвонили из Роскомнзадзора, сказав, что Госуслуг взломали и оформили доверенность на человека, находящегося в федеральном розыске.

Чтобы запугать жертву, в мессенджерах и соцсетях с женщиной связались липовые силовики и припугнули ее уголовной ответственностью за пособничество терроризму. Под предлогом «аннулирования кредитного потенциала» и «обновления единого лицевого счета» для защиты от мошенников, они дали ей четкие инструкции, которые надо было хранить в тайне.

- Она оформила кредит, сняла наличные, объясняя кассирам, что средства необходимы на покупку машины и перевела деньги на номер телефона мошенников. Но финальным этапом стало скачивание по ссылке приложения, имитирующего сервис Центробанка и через банкомат с использованием функции NFC внесла на «безопасные счета» десятки тысяч рублей, - добавили в МВД и предупредили, что сотрудники банков, полиции, силовых ведомств и банков никогда не звонят гражданам с требованиями перевести деньги, оформить кредиты, снимать наличные или скачивать сторонние приложения. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прервите разговор и позвоните в полицию.

Фото: Номер один